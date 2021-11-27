Единорогов уже слишком много: почему инвесторы предпочитают декакорны и кто они такие

За последние 2 года единорогов – компаний с оценкой более 1 миллиарда долларов – появилось немало, а их статусность размыла инфляция. В 2013 году таких предприятий по всему миру было всего 39, а сейчас их насчитывается более 1 тысячи.

18 ноября украинский стартап Grammarly привлек 200 миллионов долларов, а его оценка достигла 13 миллиардов – это перевело компанию из статуса единорога в лигу декакорнов (стартапов с оценкой рыночной капитализации более 10 миллиардов долларов). Именно такие компании получают большее внимание инвесторов.

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Почему декакорны

Декакорны – более закрытый клуб. Только 84 стартапа получили оценку более 10 миллиардов долларов с 2007 по 2021 год. Первым из них стал Facebook – компания была оценена в 15 миллиардов после инвестиций со стороны Microsoft.

За последний год перечень декакорнов пополнили 30 новых компаний, среди которых 2 – украинских основателей – упомянутая выше Grammarly и финтех-сервис Revolut с показателями 13 и 33 миллиарда долларов соответственно.

Статус декакорна лучше свидетельствует о зрелости компании,

– отмечает Ракеш Нараяна, глобальный директор по инвестициям британской компании Reckitt.

Откуда появилось столько единорогов

Оценка стартапов растет из-за большого количества "свободных" денег на рынке. Из-за инфляции сбережения не выгодно хранить наличными, поэтому инвесторы вкладывают куда угодно, в том числе в стартапы, чтобы сохранить ликвидность собственных средств.

Статус единорога сегодня получить гораздо легче: раньше компании достигали его в среднем в течение 7 – 10 лет, а из-за лучшей доступности и развития фондового рынка сейчас это удается сделать и за 1 год.

Стать единорогом сейчас намного легче / Фото Unsplash

Почему это важно

Считается, что оценка рыночной капитализации стартапа – это метрика его успешности. Она показывает прогресс и привлекает инвесторов. Впрочем, капитализация стартапов в мире растет настолько быстро, что это начинает волновать акционеров.

Из-за высокой ликвидности и показателей капитализации венчурные фонды готовы инвестировать еще больше. Таким образом они поощряют стартапы расти стремительно и агрессивно даже тогда, когда в этом нет нужды. Как следствие – появляется ряд компаний, у которых после выхода на биржу между доходом и оценкой существует большущий разрыв.

К примеру, американский стартап электромобилей Rivian вышел на IPO 10 ноября с рекордной оценкой в 66 миллиарда долларов. Инвесторы вложились в компанию, несмотря на то, что она до сих пор не запустила серийное производство авто и не стала прибыльной за последние 10 лет.

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К слову, в 2022 году инвесторы будут продолжать вкладывать деньги в частные стартапы с большим потенциалом еще до того, как они станут публичными, пишет Crunchbase. Это означает, что к декакорнам интерес будет только увеличиваться, ведь они будут качественно выделяться на фоне множества единорогов и смогут принести инвесторам большие прибыли.