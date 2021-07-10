Сломать систему: Джо Байден подписал документ, который усилит конкуренцию на бизнес-рынке США

Президент США Джозеф Байден подписал распоряжение, направленное на борьбу с монополией крупных технологических компаний на рынке. По мнению первого лица Соединенных Штатов, это повысит конкурентоспособность малого бизнеса.

Этот шаг указывает на стремление Байдена установить жесткий контроль над Big Tech, которых администрация президента обвиняет в "нездоровой конкуренции". Распоряжение содержит 72 действия и рекомендации для 10 ведущих корпораций страны.

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Детали распоряжения

По мнению чиновников, большие технологические компании сохраняют слишком много личной информации пользователей их услуг, скупают предприятия потенциальных конкурентов и несправедливо конкурируют с малым бизнесом.

Новое распоряжение содержит, в частности, следующие пункты:

улучшение систем безопасности в вероятностях утечки личной информации пользователей;

фиксированные правила сбора и хранения данных, установленные Федеральной торговой комиссией (FTC)

запрет недобросовестных методов конкуренции на просторах интернета.

Кого это коснется

Администрация Байдена не планирует останавливаться исключительно на технологических гигантах. Поэтому, похожее распоряжение коснется крупных компаний в области туризма, здравоохранения и сельского хозяйства.

После полной имплементации документа это позволит, например, продавать слуховые аппараты без рецепта, а также предоставит потребителям новые инструменты для требований получить денежную компенсацию от авиакомпаний.

Капитализм без конкуренции – это не капитализм. Это эксплуатация!

– отметил во время подписания распоряжения Джозеф Байден.

К слову, подписание документа не означает его немедленного действия. Ответственные государственные органы должны будут постепенно внедрять изменения, тогда как некоторые пункты могут быть обжалованы компаниями в суде.

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