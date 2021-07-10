Этот шаг указывает на стремление Байдена установить жесткий контроль над Big Tech, которых администрация президента обвиняет в "нездоровой конкуренции". Распоряжение содержит 72 действия и рекомендации для 10 ведущих корпораций страны.

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Детали распоряжения

По мнению чиновников, большие технологические компании сохраняют слишком много личной информации пользователей их услуг, скупают предприятия потенциальных конкурентов и несправедливо конкурируют с малым бизнесом.

Новое распоряжение содержит, в частности, следующие пункты:

  • улучшение систем безопасности в вероятностях утечки личной информации пользователей;
  • фиксированные правила сбора и хранения данных, установленные Федеральной торговой комиссией (FTC)
  • запрет недобросовестных методов конкуренции на просторах интернета.

Кого это коснется

Администрация Байдена не планирует останавливаться исключительно на технологических гигантах. Поэтому, похожее распоряжение коснется крупных компаний в области туризма, здравоохранения и сельского хозяйства.

После полной имплементации документа это позволит, например, продавать слуховые аппараты без рецепта, а также предоставит потребителям новые инструменты для требований получить денежную компенсацию от авиакомпаний.

Капитализм без конкуренции – это не капитализм. Это эксплуатация!
– отметил во время подписания распоряжения Джозеф Байден.

К слову, подписание документа не означает его немедленного действия. Ответственные государственные органы должны будут постепенно внедрять изменения, тогда как некоторые пункты могут быть обжалованы компаниями в суде.

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