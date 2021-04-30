С чего начался конфликт

В октябре прошлого года, по данным The Financial Times , Джек Ма обвинил китайские власти в том, что они сознательно избегают финансовых рисков, без которых, по его мнению, инновации невозможны. После этого скандала Народный банк Китая и Комиссия по регулированию банковской и страховой деятельности КНР вызвали на беседу руководство финансово-технического гиганта Ant Group.

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Что известно о Ant Group Ранее известная как Ant Financial и Alipay, является дочерней компанией китайской группы Alibaba. Группа владеет крупнейшей платформой цифровых платежей в Китае Alipay, которая обслуживает более миллиарда пользователей и 80 миллионов продавцов по состоянию на июнь 2020 года. По состоянию на март 2019 года, 588 миллионов пользователей Alipay разместили собственные средства в денежном фонде Ant Financial Tianhong Yu'e Bao.

Как сообщало издание Euromoney , на пике популярности этот денежный фонд привлекал до 260 миллиардов долларов, а около 40% доходов фонд получал именно от пользовательского кредитования и кредитов малому бизнесу.

Последствия критики правительства Китая для бизнес-империи Джека Ма

Относительно компании Alibaba Group власти КНР начала антимонопольное расследование, которое закончилось рекордным штрафом в размере 2,8 миллиарда долларов.

Офис Ant Group / Photo Retail Newssia

Подконтрольная Alibaba китайская Ant Group позиционирует себя как технологическая компания. Она стала крупнейшим оператором мобильных платежей с почти миллиардом пользователей. Пользуясь тем, что деятельность компании не подпадает под строгое банковское регулирование Ant Group активно наращивала кредитные операции.

12 апреля 2021 издание The Wall Street Journal сообщило, что под бешеным давлением правительства Китая Ant Group будет реформирована в финансовую холдинговую компанию, которая будет контролироваться центральным банком Китая.

Главный офис Народного банка Китая / фото investors-corner.bnpparibas-am.com

"План исправления" для компании Джека Ма

Ant Group должна будет исправить то, что регуляторы считают недобросовестной конкуренцией в сфере платежей, а также подать заявку на реорганизацию в финансовую холдинговую компанию. Вследствие чего будет подпадать под государственное регулирование примерно на том же уровне, что и банки. В самой Ant Group заявили, что "не пожалеют усилий для реализации плана исправления".

Подтверждением этого может служить, по данным Народного банка Китая , в частности подписание 25 апреля 2021 Исследовательским институтом цифровых валют Народного банка Китая соглашения о стратегическом сотрудничестве с Ant Group с целью продвижения технологической платформы для цифрового юаня.

Китай любит продвигать свои технологические фирмы в качестве мировых лидеров, но до тех пор, пока они не начинают выпрыгивать из своих штанов

– сказал Эндрю Кольер, управляющий директор исследовательской компании Orient Capital Research, сообщает издание IT-World .

Как пишет The Economic Times , хотя власти Китая довольно адекватно относятся к частному предпринимательству и поощряют инновации, предпринимателям следует дважды подумать, прежде чем открыто заявлять о своем неподчинении правительства.