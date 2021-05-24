Джек Ма покинул пост президента бизнес-школы, которую сам и основал, – СМИ

Теперь на кресло президента элитарной бизнес-школы Hupan сядет другой человек. Джек Ма, который сам основал школу, покинул пост. Таким образом китайский миллиардер отступает от общественной жизни из-за давления правительства на технологическую отрасль.

Такую информация издание опубликовало, ссылаясь на анонимные источники. Информацию предоставил человек, близкий к школе.

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Отметили то, что у Ма теперь не будет ни одного официального звания высокого уровня в организации.

Также несколько человек сказали, что Ма хочет оставаться на связи со школой и может там читать лекции. Личный фонд Hupan и Ма не ответил на запросы журналистов о комментариях.

Журналистам также удалось выяснить, что речь идет не только об увольнении Джека Ма. Бизнес-школа намерена изменить свою образовательную программу. Из названия уже выбросили слово university. Сейчас школа имеет такое название – Hupan Innovation Center.

Что известно о школе Hupan? Ее Джек Ма создал в 2015 году в родном городе миллиардера Ханчжоу. Он хотел превратить школу в "300-летнее предприятие", которое станет миров ым названием для предпринимательского образования. Школа быстро стала одной из самых престижных в Китае. Туда приглашали известных спикеров. В частности, основателя Uber Трэвиса Каланика, также выступал и сам Ма.

Проблемы Джека Ма