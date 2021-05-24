Такую информация издание опубликовало, ссылаясь на анонимные источники. Информацию предоставил человек, близкий к школе.
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Отметили то, что у Ма теперь не будет ни одного официального звания высокого уровня в организации.
Также несколько человек сказали, что Ма хочет оставаться на связи со школой и может там читать лекции. Личный фонд Hupan и Ма не ответил на запросы журналистов о комментариях.
Журналистам также удалось выяснить, что речь идет не только об увольнении Джека Ма. Бизнес-школа намерена изменить свою образовательную программу. Из названия уже выбросили слово university. Сейчас школа имеет такое название – Hupan Innovation Center.
Что известно о школе Hupan?Ее Джек Ма создал в 2015 году в родном городе миллиардера Ханчжоу. Он хотел превратить школу в "300-летнее предприятие", которое станет миров ым названием для предпринимательского образования. Школа быстро стала одной из самых престижных в Китае. Туда приглашали известных спикеров. В частности, основателя Uber Трэвиса Каланика, также выступал и сам Ма.
Проблемы Джека Ма
- В ноябре 2020 отменили первичное публичное предложение Ant Group на сумму 34,6 миллиарда долларов. Тогда компания Джека Ма Alibaba потеряла более 240 миллиардов долларов рыночной капитализации.
- В стране состоялось антимонопольное расследование. Оно показало, что компания китайского миллиардера злоупотребляла своим доминирующим положением на рынке. В суде отметили, что это продолжалось несколько лет.
- Тогда Alibaba получила штраф в размере 2,7 миллиарда долларов .