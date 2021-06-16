Петиция , собравшая почти 7000 подписей, не предлагает ничего конкретного, только короткая фраза: " Никто еще не ел Мону Лизу, и мы считаем, что Джеффу Безосу необходимо принять решение и сделать это ". Пользователь change.org по имени Кейн Пауэлл создал петицию около года назад, но она начала набирать обороты только в последние несколько дней.

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Почему Джефф Безос предлагают съесть шедевр Леонардо да Винчи

Хотя непонятно, зачем Джефф Безос может понадобиться покупать и затем употреблять в качестве пищи шедевр Леонардо да Винчи , он почти наверняка может себе это позволить . В прошлом году один французский предприниматель предположил, что картина стоит 50 миллиардов евро (около 60 миллиардов долларов США) – оценка, которую один из источников в сфере искусства назвал слишком высокой. В любом случае "Мона Лиза" вполне по карману главе Amazon , ведь его состояние, по оценкам Forbes, в это время составляет 195,2 миллиарда долларов.

Этот факт, несомненно, вдохновил одного из комментаторов, который написал в комментариях: "Я чувствую, что Джефф именно тот человек, который поможет человечеству сделать этот скачок". Другие пользователи также высказались в разделе комментариев, написав: "Это важнейшая петиция в наше время" и "Съешьте эту Мону Джефф".

Change.org, общественно-полезная инициатива, основанная в 2007 году Беном Реттреем, называет себя "мировой платформой для перемен". В течение многих лет она была движущей силой широко распространенных требований социальной справедливости, а также запутанных и бессмысленных требований , таких как прошлогодняя вирусная петиция с просьбой отправить актера Мэтью Моррисона в тюрьму Гуантанамо.

Продаст ли Лувр Мона Лизу

Одно препятствие: картина почти наверняка не продается ни за какую цену . Мона Лиза, принадлежащая французскому правительству, является самым известным произведением искусства в мире и жемчужиной французского музея Лувр, который является крупнейшим в мире.

У Мона Лизы в Лувре всегда людно / Фото Getty Images

Франция вряд ли когда-нибудь захочет расстаться с таким важным национальным символом – тем более, что доходы от продажи картины будут каплей в море для правительства Франции, который ежегодно получает более 1 триллиона евро в виде налоговых поступлений.

Что ответил Джефф Безос

Джефф Безос, пока не озвучил публичный ответ о возможных планах проглотить какие-либо картины написанные маслом сотни лет назад.

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