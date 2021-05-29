Джефф Безос расширяет свое мегапоместье в Беверли-Хиллз: стоимость возросла до 175 миллионов

Еще в феврале 2020 года генеральный директор Amazon побил рекорд Калифорнии, купив поместье Уорнер, принадлежавшее миллиардеру Дэвиду Геффену. Продажа поместья за 165 миллионов долларов стала рекордом в истории штата. Но миллиардер и дальше скупает соседнюю недвижимость.
Позже, в июле прошлого года, Джефф Безос сделал еще одну покупку: дом за 10 миллионов долларов, который граничит с поместьем Уорнер. Согласно документам о собственности, по данным Variety и Daily Mail, Безос стал новым владельцем дома 1930-х годов на боковой улице в районе Бенедикт Каньон в Беверли-Хиллз.
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Этот дом расположен на Тропикал авеню, перпендикулярной поместью Уорнер. Участок имеет общую живую изгородь с комплексом Джеффа Безоса, хотя в это время к ней ведет другая улица. В доме есть три спальни и пять ванных комнат, шесть каминов, задний дворик, а также огороды с розами и овощами.
Хотя фотографий имения Безоса и близлежащего дома очень мало, округ Лос-Анджелес имеет большое количество снимков с воздуха, которые позволяют нам хорошо рассмотреть огромный комплекс, который Джефф Безос собирает на холмах над Лос-Анджелесом.
История имения УорнерПоместье Уорнер был построен Джеком Уорнером, соучредителем и президентом компании Warner Bros. в 1937 году. Уорнер начал с 1,2 гектара земли, которае раньше было фермой, и медленно, но методично добавлял участки прилегающей земли. Он также устроил территорию поместья, добавив поле для гольфа и два пруда. Уорнер умер в 1978 году, и дом принадлежал Энн Уорнер до ее смерти в 1990 году. В том же году медиамагнат Дэвид Геффен купил полностью поместье, включая произведения искусства, за 47,5 миллиона долларов. В то время продажа обновила рекорд стоимости недвижимости в штате Калифорния. В феврале 2020 года Джефф Безос стал новым владельцем поместья Уорнер, за 165 миллионов долларов, что в очередной раз стало самой дорогой продажей дома в истории Калифорнии.
Сейчас поместье Уорнер занимает площадь более 3,2 гектара и расположено в районе Бенедикт Каньон в Беверли-Хиллз.
Имение обеспечивает максимальную приватность. Оно окружено высокими живыми изгородями, отгороженное большими воротами и полностью скрыто от взглядов с улицы.
На территории комплекса расположено множество жилых помещений, включая два гостевых дома и особняк площадью 1 260 квадратных метров.
На территории также есть теннисный корт и ухоженные сады. Дэвид Геффен в свое время потратил 45 миллионов долларов на реконструкцию поместья, в том числе 20 миллионов долларов только на озеленение.
Возле одного из крупных гостевых домов есть большой бассейн с гидромассажной ванной. По данным Architectural Digest, в прошлом на участке было размещено девяти луночное поле для гольфа и "автодром" с гаражом и бензоколонками, хотя непонятно, сохранились эти удобства на участке.
Джефф Безос и дальше расширяет мегапоместье
По информации New York Post, в течение нескольких последних недель Джефф Безос и его подруга Лорен Санчес "охотились" за домами в Лос-Анджелесе и осматривали особняки в этом районе.
Американские СМИ не могут пока понять, что Джефф Безос хотел бы получить от прилегающей территории, но у него уже есть опыт приобретения домов рядом со своими обширными владениями. В 2017 году он купил дом по соседству со своим предыдущим особняком в Беверли-Хиллз за 12,9 миллиона долларов. Однако оба дома его бывшая жена, Маккензи Скотт получила при разводе супругов.
Похоже, что самый богатый человек мира Джефф Безос решил увеличить площадь собственного имения на калифорнийских холмах до огромных размеров.
Какова цель расширения размеров мегапоместья, которое уже оценивают в сумму не менее 175 миллионов долларов, пока не известна, но уже говорят, что миллиардер может приобрести еще несколько имений рядом, тем самым увеличив рекордную стоимость еще больше