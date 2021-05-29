Позже, в июле прошлого года, Джефф Безос сделал еще одну покупку: дом за 10 миллионов долларов, который граничит с поместьем Уорнер. Согласно документам о собственности, по данным Variety и Daily Mail , Безос стал новым владельцем дома 1930-х годов на боковой улице в районе Бенедикт Каньон в Беверли-Хиллз.

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Этот дом расположен на Тропикал авеню, перпендикулярной поместью Уорнер. Участок имеет общую живую изгородь с комплексом Джеффа Безоса, хотя в это время к ней ведет другая улица. В доме есть три спальни и пять ванных комнат, шесть каминов, задний дворик, а также огороды с розами и овощами.

Новое приобретение Джефф Безоса / Фото Pictometry

Хотя фотографий имения Безоса и близлежащего дома очень мало, округ Лос-Анджелес имеет большое количество снимков с воздуха, которые позволяют нам хорошо рассмотреть огромный комплекс, который Джефф Безос собирает на холмах над Лос-Анджелесом.

История имения Уорнер Поместье Уорнер был построен Джеком Уорнером, соучредителем и президентом компании Warner Bros. в 1937 году. Уорнер начал с 1,2 гектара земли, которае раньше было фермой, и медленно, но методично добавлял участки прилегающей земли. Он также устроил территорию поместья, добавив поле для гольфа и два пруда. Уорнер умер в 1978 году, и дом принадлежал Энн Уорнер до ее смерти в 1990 году. В том же году медиамагнат Дэвид Геффен купил полностью поместье, включая произведения искусства, за 47,5 миллиона долларов. В то время продажа обновила рекорд стоимости недвижимости в штате Калифорния. В феврале 2020 года Джефф Безос стал новым владельцем поместья Уорнер, за 165 миллионов долларов, что в очередной раз стало самой дорогой продажей дома в истории Калифорнии.

Сейчас поместье Уорнер занимает площадь более 3,2 гектара и расположено в районе Бенедикт Каньон в Беверли-Хиллз.

Поместье Уорнер / Фото Los Angeles County / Pictometry

Имение обеспечивает максимальную приватность. Оно окружено высокими живыми изгородями, отгороженное большими воротами и полностью скрыто от взглядов с улицы.

Вид на поместье Уорнер с Анджело Драйв / Фото GC Images

На территории комплекса расположено множество жилых помещений, включая два гостевых дома и особняк площадью 1 260 квадратных метров.

Вид поместья Уорнер из воздуха / Фото Pictometry

На территории также есть теннисный корт и ухоженные сады. Дэвид Геффен в свое время потратил 45 миллионов долларов на реконструкцию поместья, в том числе 20 миллионов долларов только на озеленение.

Теннисный корт поместья Уорнер / Фото Pictometry

Возле одного из крупных гостевых домов есть большой бассейн с гидромассажной ванной. По данным Architectural Digest, в прошлом на участке было размещено девяти луночное поле для гольфа и "автодром" с гаражом и бензоколонками, хотя непонятно, сохранились эти удобства на участке.

В прошлом в имении был "автодром" / Фото Pictometry

Джефф Безос и дальше расширяет мегапоместье

По информации New York Post , в течение нескольких последних недель Джефф Безос и его подруга Лорен Санчес "охотились" за домами в Лос-Анджелесе и осматривали особняки в этом районе.

Джефф Безос и Лорен Санчес / Фото Spread Pictures

Американские СМИ не могут пока понять, что Джефф Безос хотел бы получить от прилегающей территории, но у него уже есть опыт приобретения домов рядом со своими обширными владениями. В 2017 году он купил дом по соседству со своим предыдущим особняком в Беверли-Хиллз за 12,9 миллиона долларов. Однако оба дома его бывшая жена, Маккензи Скотт получила при разводе супругов.

Бывшее имение Джеффа Безос / Фото Google Earth

Похоже, что самый богатый человек мира Джефф Безос решил увеличить площадь собственного имения на калифорнийских холмах до огромных размеров.