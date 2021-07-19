Джефф Безос планирует опередить Илона Маска: Blue Origin набирает обороты

Джефф Безос не хочет останавливаться на 11-минутном космическом путешествии, запланированном 20 июля. Миллиардер уверен, что высадки на месяц и космический туризм станут обыденностью уже в ближайшем будущем.

Ожидается, что цена рынка "космического" бизнеса к 2040 году станет втрое больше и достигнет более 1 триллиона долларов. Основатель Amazon вложил миллиарды в Blue Origin, считая, что человечество должно установить свои форпосты по всей Солнечной системе.

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Безос и космос

Большой скачок компании Blue Origin предполагается после полета Джеффа Безоса и еще трех пассажиров на ракете New Shepard уже 20 июля. Успешное путешествие может гарантировать больший интерес человечества к космическим путешествиям.

Сейчас основной задачей Безоса является победа Blue Origin в тендерах для ряда государственных контрактов США, что обеспечит компании стабильный поток доходов и больший авторитет. Сейчас в тендерных гонках побеждает SpaceX, компания Илона Маска.

На протяжении более двух десятков лет Blue Origin наращивала собственное портфолио ракет, двигателей и транспортных средств. Большие успехи компании в области ракетостроения являются следствием, в частности, личностной страсти Безоса к космосу.

Если мы адаптируемся к жизни во всей Солнечной системе, то можем позволить себе иметь триллион людей. Это значит, что у нас будет тысяча Моцартов и тысяча Эйнштейнов. Представьте, какой невероятной будет эта цивилизация,

– высказался в своей речи Джефф Безос 2 года назад.

Вид с "капсулы" экипажа ракеты New Shepard / Фото Blue Origin

Мощности Blue Origin

Основав Blue Origin в 2000 году, Безос начал скупать сотни тысяч акров земли в западной части Техаса. Сейчас, кроме места зарождения компании, космический гигант имеет мощности во Флориде, Калифорнии, Алабаме, Вашингтоне, округе Колумбия и собственную штаб-квартиру недалеко от Сиэтла. На компанию работает более 3 500 человек.

Господин Безос делает то, что уже когда-то сделал с Amazon – вкладывает каждый цент в новое оборудование и инновации,

– комментирует деятельность миллиардера Говард Маккурди, профессор Американского Университета.

К слову, Безос продал акций Amazon более чем на 1 миллиард долларов, чтобы вложить их в развитие Blue Origin.

Перспективы космической компании

В этом году Blue Origin планирует осуществить еще два дополнительных полета на New Shepard после запуска ракеты в эту среду. Точной цены билетов в компании не называют, однако уверяют, что спрос на полеты уже изрядно вырос, и люди готовы платить за это большие деньги.

Капсула экипажа ракеты New Shepard | Фото Blue Origin

В компании не хотят говорить о конкуренции со SpaceX, ведь уверены, что выполняют свою собственную миссию. Напомним, что компания Илона Маска пока остается самой продуктивной в области ракетостроения – в этом году они выпустили 23 ракеты.

К слову, Blue Origin сейчас на этапе завершения конструирования ракеты New Glenn, которая предназначена для поднятия на орбиту больших и тяжелых грузов. Еще в феврале представители компании заявляли о запуске первого рейса нового космического аппарата к концу следующего года.