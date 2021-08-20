Основатель Amazon и Blue Origin заплатил 23 миллиона долларов за квартиру площадью 386 квадратных метров на Пятой авеню, 212. Теперь в элитном небоскребе в центре Нью-Йорка Джефф Безос имеет уже как минимум четыре роскошные помещения.

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Благодаря последнему приобретению общая стоимость недвижимости Джефф Безос в одном из самых престижных небоскребов Нью-Йорке достигла отметки в 119 миллионов долларов.

Четыре спальни, четыре ванные комнаты и роскошный вид

Новоприобретенная квартира с четырьмя спальнями и четырьмя ванными комнатами украшенная мраморными полами и большими окнами, из которых открывается роскошный вид на Всемирный торговый центр и прилегающий парк Мэдисон-сквер.

В доме, в который активно вкладывает средства мультимиллиардер, размещены фитнес-центр, симулятор гольфа, игровая комната и зал для просмотра фильмов.

Хотя имя Джеффа Безоса и не указано в договоре купли – помещения были проданы холдинговой компании Gramercy Hudson LLC – а эту компанию тесно связывают именно с Amazon. Приобретение элитной недвижимости было согласовано в конце июля, а соглашение подписано в начале этого месяца.

Амбициозная цель Джеффа Безоса

Джефф Безос уже владеет недвижимостью на сумму 96 миллионов долларов в небоскребе под номером 212 на Пятой авеню: пентхауз, две квартиры под ним и кондоминиум стоимостью 16 миллионов долларов, который он купил в апреле 2020 года.

Недвижимость Джеффа Безоса в Нью-Йорке / Фото Dailybeatny

После приобретения новой квартиры, по данным американских СМИ, конечной целью Джеффа Безоса является объединить эти объекты в единый суперроскошный особняк в центре Нью-Йорка.

Портфолио недвижимости Джеффа Безоса поражает

После развода с Маккензи Скотт в 2019 году Джефф Безос собрал рекордный портфолио недвижимости. В феврале 2020 он приобрел имение Уорнер – часть истории Голливуда, которая раньше принадлежала миллиардеру Дэвиду Геффену. Продажа поместья за ​​165 миллионов долларов стала самой дорогой в истории штата Калифорния операцией с недвижимостью. Однако Безос в дальнейшем добавил в имение соседний дом за 10 миллионов долларов, создав огромный комплекс стоимостью в 175 миллионов долларов.

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Перед этим Джефф Безос приобрел бывший Музей текстиля в Вашингтоне за 23 миллиона долларов, владеет четырьмя квартирами в здании на Верхнем Вест-Сайде Манхэттена с видом на Центральный парк, а также недвижимость в Сиэтле и Техасе.