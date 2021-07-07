Джефф Безос достиг рекордного состояния: сколько денег имеет самый богатый человек мира сейчас

Джефф Безос достиг рекордных 211 миллиардов долларов собственного капитала. Это случилось после повышения акций Amazon на 4,7%, вызванного отменой Пентагоном контракта с Microsoft на модернизацию инфраструктуры безопасности.

Согласно данным индекса миллиардеров Bloomberg, состояние Безоса благодаря этому увеличились на 8,4 миллиарда долларов. Последний раз рекордного капитала на сумму 210 миллиардов достиг Илон Маск в январе этого года.

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Соревнование Безоса и Маска

Оба миллиардера обменивались званием самого богатого человека мира на протяжении первых месяцев 2021 года. Однако Джефф Безос закрепил свои показатели со середины марта, когда акции Amazon выросли до невероятных почти 20%.

Сейчас Маск остается на второй строчке рейтинга самых богатых с состоянием в 180,8 миллиарда долларов. На третьем месте расположился французский бизнесмен Бернар Арно с капиталом в размере 168,5 миллиарда долларов.

Тройку лидеров замыкает француз Бернар Арно / Фото Getty Images

Рекорд Безоса

Рекордный прирост капитала Джеффа Безоса стал даже больше, чем во время роста акций Amazon в 2020 году – тогда его состояние оценивали в 206,9 миллиарда долларов.

Напомним, что 57-летний Безос недавно покинул пост главного исполнительного директора компании после 27 лет работы. Он все еще владеет около 11% акций Amazon.

К слову, Маккензи Скотт, бывшая жена Джеффа Безоса и 15 самый богатый человек мира, также получила увеличение своих доходов в размере 2,9 миллиарда долларов. Это стало хорошей прибавкой для женщины, учитывая то, что в этом году она уже потратила около 2,7 миллиарда долларов собственного капитала.

Бывшая жена Безоса в этом году уже потратила около 2,7 миллиарда долларов / Фото Getty Images