Джефф Безос на несколько часов потерял статус самого богатого в мире: кто его обошел

Французский модный магнат Бернар Арно в понедельник, 24 мая, стал самым богатым человеком в мире. Его состояние оценили в 186,3 миллиарда долларов.

Ближе к концу дня состояние выросло до 187,1 миллиарда долларов. Но его все же обогнал Джефф Безос и вернул свой статус. Его состояние – 188,7 миллиарда долларов, по свежим данным Forbes.

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Деньги Арно

Состояние Арно подскочило с 76 миллиардов долларов в марте 2020 году до 186,3 миллиарда долларов в мае 2021 года. Пандемия оказалась благоприятной для развития компаний Арно из группы LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy).

LVMH, которая также владеет такими брендами, как Fendi, Christian Dior и Givenchy, выросла на 0,4% за первые часы торгов в понедельник, установив рыночную капитализацию в 320 миллиардов долларов. Это дало Арно дополнительные 600 миллионов долларов.

Помог Китай

Своими сверхприбылями LVMH обязана китайцам. За первый квартал 2021 года компании удалось заработать на 32% больше, чем в прошлом году за аналогичный период.

Француз во главе мировых богачей

В течение многих лет на самой вершине списка миллиардеров Forbes в основном были американцы. В течение длительного времени первое место неизменно занимал основатель Amazon Джефф Безос. А на короткое время его обошел основатель Tesla и SpaceX Илон Маск. В первой десятке 8 американцев, один француз и один испанец.