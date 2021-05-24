Ближе к концу дня состояние выросло до 187,1 миллиарда долларов. Но его все же обогнал Джефф Безос и вернул свой статус. Его состояние – 188,7 миллиарда долларов, по свежим данным Forbes .

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Деньги Арно

Состояние Арно подскочило с 76 миллиардов долларов в марте 2020 году до 186,3 миллиарда долларов в мае 2021 года . Пандемия оказалась благоприятной для развития компаний Арно из группы LVMH ( Louis Vuitton Moët Hennessy).

LVMH, которая также владеет такими брендами, как Fendi, Christian Dior и Givenchy, выросла на 0,4% за первые часы торгов в понедельник, установив рыночную капитализацию в 320 миллиардов долларов. Это дало Арно дополнительные 600 миллионов долларов.

Помог Китай

Своими сверхприбылями LVMH обязана китайцам. За первый квартал 2021 года компании удалось заработать на 32% больше , чем в прошлом году за аналогичный период.

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