Важно создавать бизнес с человеком, которому доверяешь. А если этот человек – друг детства, шансы на успех возрастают, как показывает опыт двух американцев, которые создали многомиллионный бизнес.

Эммет Скотт и Чад Эванс создали Community Dental Partners и Smile Magic Dentistry and Braces с новым подходом к пациентам.

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Успех двух друзей заключается в сочетании лучших качеств обоих:

Эммет Скотт – бизнесмен, который знает как управлять персоналом и строить надежный бизнес.

Чад Эванс – стоматолог, который лучше любого бизнесмена знает что нужно пациентам и какой они хотят видеть современную стоматологию.

История успеха

Как мужчины стали друзьями

Чад Эванс и Эммет Скотт росли вместе. Их родители были школьными друзьями, а сами они стали дружить еще с 2 лет.

В девять лет я переехал и сказал: "Не волнуйся, приятель. Однажды я вернусь". И примерно 10 лет назад мы снова встретились. Доктор Эванс протянул руку и сказал: "Я собираюсь открыть свою первую стоматологическую практику, и я бы очень хотел получить помощь",

– вспоминает Эммет Скотт.



Эммет Скотт и Чад Эванс / Smile Magic Dentistry and Braces

Как они нашли подход к детям

Эванс и Скотт сразу решили, что в центре их бизнеса будет пациент. Но как его заинтересовать и выделиться на рынке?

В обоих дети: в Эванса семь, а у Скотта – пятеро. Поэтому найти ответ было не так уж трудно. Это Диснейленд.

Традиционно, мамы затягивают плачущих детей, в стоматологический кабинет, а я хотел противоположного. Я хотел, чтобы мамам пришлось вытаскивать своих детей со стоматологического кабинета, потому что они не хотели идти,

– рассказывает доктор Эванс.

Как поощряют детей:

Дети становятся частью диснеевских историй;

Они получают "золотые" монетки за то, что прошли рентген;

Во время процедуры их называют принцессами и принцами.

А по завершению их коронуют и присуждают титул короля или королевы улыбки;

Кабинеты оформлены в стиле мультфильмов, которые к тому же транслируют по телевизору.



Как принимают маленьких пациентов в стоматологической клинике Smile Magic Dentistry and Braces

Что Эванс и Скотт советуют предпринимателям

Чтобы построить успешный бизнес, нужно хорошо понимать потребности своего клиента. Ставить себя на его место. Лишь предлагая то, что хочет клиент, можно "попасть в яблочко" и заниматься бизнесом, который приносит радость и деньги.