Орта-Осорио занимал должность главы одного из крупнейших финансовых учреждений Европы с апреля 2021 года. В июле он посетил финал Уимблдонского турнира во время визита в Великобританию, хотя в то время должен был находиться на самоизоляции .

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Глава Credit Suisse ушел в отставку

Второй раз Орта-Осорио заметили за нарушением противопандемических ограничений, когда он выехал за пределы Швейцарии и вернулся быстрее , чем через 10 дней, хотя должен провести это время, опять же, на карантине.

Внутреннее расследование Credit Suisse подтвердило оба случая несоблюдения управленцем противопандемических правил. Такое поведение нанесло компании репутационный ущерб.

Справка. Credit Suisse является швейцарской международной финансовой группой со штаб-квартирой в Цюрихе. Представлена ​​в 56 странах и ведет деятельность в сфере частного и инвестиционного банкинга, а также управления активами.

Я сожалею, что ряд моих действий привел к сложностям внутри Credit Suisse и подверг сомнению мою способность представлять компанию. Считаю, что моя отставка отвечает интересам Credit Suisse и ее акционеров в это критическое время,

– публично заявил Орта-Осорио.

Добавим, что новым председателем правления Credit Suisse советом директоров был избран Аксель Леманн. Ранее он занимал руководящие должности в компаниях UBS и Zurich Insurance Group.