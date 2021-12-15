Кроме того, компания хочет запустить 1 000 новых обычных пунктов отправки и выдачи посылок. Они откроются в населенных пунктах, где "Новая Почта" до сих пор не была представлена.

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Новые отделения "Новой Почты"

В декабре 2021 года "Новая Почта" уже увеличила количество пунктов выдачи и отправки посылок до 20 тысяч . В настоящее время компания представлена ​​в каждом городе, районном центре и каждом четвертом селе. Впрочем, бизнес-отделения – это новый формат для почтового оператора.

В бизнес-отделениях будет предоставляться полный спектр услуг для бизнес-клиентов: отправка и получение посылок и грузов, упаковка отправлений, финансовые услуги,

– сообщают в компании.

Первое пилотное бизнес-отделение "Новой Почты" запустят уже в декабре этого года в Черкассах . Далее, такие представительства планируют открыть в каждом областном центре Украины.