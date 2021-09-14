Доступные кредиты 5–7–9%: сколько денег получил украинский бизнес со дня запуска программы

Со дня старта программы "Доступные кредиты 5–7–9%" банки-участники выдали украинскому бизнесу 23 326 кредитов на общую сумму 61,4 миллиарда гривен. Несмотря на споры об эффективности инициативы, программа набирает обороты.

Всего почти 21 миллиард гривен пошел на рефинансирование ранее полученных займов, а 7,7 миллиарда – на капитальные инвестиции. Львиную долю кредитов, а именно 32,5 миллиарда, предприниматели использовали в качестве антикризисных, с целью пополнения оборотных средств.

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По состоянию на сегодня, в программе участвуют 38 банков. За последнюю неделю они подписали 351 договор с предпринимателями на общую сумму около 1 миллиарда гривен. В частности, почти 796 миллионов составили антикризисные кредиты, а 96 миллионов – займы с целью рефинансирования.

Наиболее активными заемщиками являются представители сельского хозяйства (45%), торговли и производства (25%) и промышленной переработки (17%). Лидерами по количеству полученных кредитов остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.

Что известно о программе "Доступные кредиты 5–7–9%": коротко