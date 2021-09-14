Всего почти 21 миллиард гривен пошел на рефинансирование ранее полученных займов, а 7,7 миллиарда – на капитальные инвестиции. Львиную долю кредитов, а именно 32,5 миллиарда, предприниматели использовали в качестве антикризисных, с целью пополнения оборотных средств.
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По состоянию на сегодня, в программе участвуют 38 банков. За последнюю неделю они подписали 351 договор с предпринимателями на общую сумму около 1 миллиарда гривен. В частности, почти 796 миллионов составили антикризисные кредиты, а 96 миллионов – займы с целью рефинансирования.
Наиболее активными заемщиками являются представители сельского хозяйства (45%), торговли и производства (25%) и промышленной переработки (17%). Лидерами по количеству полученных кредитов остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.
Что известно о программе "Доступные кредиты 5–7–9%": коротко
- Программа доступных кредитов для бизнеса была запущена 3 февраля 2020 года с целью поддержки инвестиционных проектов малых предприятий путем компенсации государством части процентной ставки.
- Чаще всего предприятия начали брать кредиты для пополнения оборотных средств, что противоречит заявленной основной цели инициативы.
- Партнерами инициативы стали множество банков, однако некоторые из них впоследствии попросили ограничить реализацию программы.
- Они указали на то, что льготы используют прежде всего "здоровые" заемщики, которые за счет госбюджета хотят просто уменьшить свои расходы.