Всего почти 21 миллиард гривен пошел на рефинансирование ранее полученных займов, а 7,7 миллиарда – на капитальные инвестиции. Львиную долю кредитов, а именно 32,5 миллиарда, предприниматели использовали в качестве антикризисных, с целью пополнения оборотных средств.

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По состоянию на сегодня, в программе участвуют 38 банков. За последнюю неделю они подписали 351 договор с предпринимателями на общую сумму около 1 миллиарда гривен. В частности, почти 796 миллионов составили антикризисные кредиты, а 96 миллионов – займы с целью рефинансирования.

Наиболее активными заемщиками являются представители сельского хозяйства (45%), торговли и производства (25%) и промышленной переработки (17%). Лидерами по количеству полученных кредитов остаются Львовская, Харьковская и Киевская области.

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