Сейчас в программе участвуют 33 банка. За это время ею воспользовалась более 21 тысяча украинских предпринимателей, взяв займы на более 56,7 миллиарда гривен. На компенсации в государственном бюджете в этом году заложено 2 миллиарда гривен.

На тему Есть риски для экономики Украины, – банки просят свернуть программу кредитования "5-7-9%"

Беспокойство банков

Недавно 12 банков выступили с просьбой свернуть эту программу кредитования бизнеса. Обосновывают свою обеспокоенность тем, что основная аудитория льготных кредитов – "здоровые" заемщики, которые за счет госбюджета просто уменьшают свои расходы.

Основная цель инициативы заключается в том, чтобы способствовать развитию нового бизнеса и создавать новые рабочие места, однако программа не реализовывает задуманного. На инвестиционные цели выделяется всего 10% средств, а в основном займы берут на рефинансирование старых долгов (20,5 миллиарда гривен) и пополнение оборотных средств (29,3 миллиарда гривен).

Однако отдельные банки, в частности "Приватбанк" и ПУМБ, не видят в этом опасности. Они и в дальнейшем поддерживают программу "5–7–9%".

Почему некоторые банки против

По мнению экспертов, дело прежде всего в конкуренции. Программа стала способом банков завоевать себе клиента частично за счет государства, но подход к оценке заемщика финансовыми учреждениями – разный.

В частных банков более высокие требования к льготным категориям, зато государственные способны предложить более выгодные условия, ведь несут меньшие риски – государство сможет докапитализировать их из бюджета.

Таким образом, более 66% инвестиционных займов под 5–7–9% выдают именно госбанки, а частные покрывают антикризисные под 0 и 3%.

Стоит внимания Уничтожит национальную кухню: чем грозит появление награды Michelin в Украине – мнение эксперта

Преимущества и недостатки программы

Чтобы получить кредит по программе, нужно иметь четкий бизнес-план, а не только сырую бизнес-идею. Вместе с тем 46% участников программы – представители агробизнеса, хотя для них существуют еще и отдельные виды государственной поддержки.

С одной стороны, банки поддерживают проверенных игроков бизнес-рынка и имеют меньше рисков, с другой – помощь получают преимущественно те, кто в ней меньше всего нуждается.

Основным преимуществом программы является то, что она стала едва ли не единственным инструментом поддержки бизнеса в период локдаунов, и в прошлом году спасла финансовые учреждения от 8 – 10 миллиардов неработающих кредитов.

Дальнейшие перспективы "5–7–9%"

Источники LIGA.net сообщают, что правительство не планирует сворачивать программу, а изменения в ней еще не обсуждались. В этом режиме, что и сейчас, она будет действовать как минимум до 1 октября. В дальнейшем фокус сделают на инвестициях, а также, вероятно, ограничат программу госбанкам.