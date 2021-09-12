Бизнес 24 подготовил подборку качественных мотивационных фильмов, которые помогут поднять дух на пути к карьерному росту и воплощению в жизнь собственных предпринимательских амбиций. Какие из шедевров полного метра могут пригодиться, когда мотивация на нуле – далее в материале.

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1. Джой (2015)

Режиссер: Девид Рассел

IMDB: 6.6/10

Когда человек теряет все, но не сдается, ему обязательно улыбается удача! Такая история главной героини фильма, предпринимательницы и изобретательницы Джой Мангано. Биографическая драма-комедия расскажет о том, как мать-одиночка выстроила многомиллионный бизнес несмотря на все препятствия, которые случались на ее пути.

Фильм "Джой": смотрите трейлер

2. Пираты Кремниевой долины (1999)

Режиссер: Мартин Берк

IMDB: 7.2/10

История о том, как два юных компьютерных гения Билл Гейтс и Стив Джобс превратили свои утопические идеи в бизнес-империю, которая покорила мир – прекрасный пример того, как нужно воплощать в жизнь свои знания, цели и мечты. Художественный фильм, созданный на основе книги, не оставит равнодушным ни одного зрителя.

Фильм "Пираты Кремниевой долины": смотрите трейлер

3. Человек, который изменил все (2011)

Режиссер: Беннетт Миллер

IMDB: 7.6/10

Биографическая драма об Оклендской бейсбольной команде и ее генеральном менеджере расскажет, как быть конкурентоспособным даже несмотря на минимальные финансовые возможности. В бизнесе, как и в спорте, можно достичь огромного успеха, – стоит только преодолеть страх, апатию и внешнее давление рынка.

Фильм "Человек, который изменил все": смотрите трейлер

4. Начни сначала (2018)

Режиссер: Питер Сигал

IMDB: 5.8/10

История талантливой и харизматичной Майи заставит вас смеяться, плакать и двигаться вперед несмотря ни на что. Когда героиня уже перестала надеяться, что ее мечты осуществятся, она случайно получает работу в крупной корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать всем, что врожденный талант и блестящий креатив так же важны, как и диплом престижного университета.

Фильм "Начни сначала": смотрите трейлер

5. Дьявол носить "Прада" (2006)

Режиссер: Девид Френкел

IMDB: 6.9/10

Женщине, которая хочет сделать карьеру, необходимо быть хитрой, жесткой и знать все принципы бизнеса. Миранда Пристли, главный редактор известного модного журнала, знает об этом как никто другой. А вот главная героиня фильма Андреа покажет, что также очень важно оставаться самим собой.

Фильм "Дьявол носит "Прада"": смотрите трейлер