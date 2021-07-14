Как достичь успеха на работе во время пандемии: 3 важнейших мягких навыка

Пандемия COVID-19 привела к множеству профессиональных испытаний, заставив нас выполнять свою работу в не самых лучших условиях. Что такое Soft Skills и как их развить в современном мире бизнеса, который приходит в себя после пандемии коронавируса.

Согласно последнему опросу компании Prudential "Пульс американского работника", три основных мягких навыка, приобретенные работниками в прошлом году, включают адаптивность, решение проблем и управления временем.

Интересно Как получить из облака не дождь, а выгоды для бизнеса

Мягкие навыки – гибкие навыки – Soft Skills

В общем смысле под этим собирательным термином скрывается большое количество вариантов поведения, которые помогают людям в работе, в том числе командной. Это набор неспециализированных, надпрофессиональных навыков, которые отвечают за успешное участие в рабочем процессе, высокую производительность и, в отличие от специализированных навыков, не связанные с конкретной сферой. Неудивительно, что работники в значительной степени полагались на мягкие навыки, чтобы проложить себе путь к успеху в период длительной неопределенности.

1. Адаптивность

Адаптивность – это способность приспосабливаться к новым условиям. Это значит быть открытым и гибким, а не фиксированным в своем мышлении и в том, как вы осуществляете свою деятельность.

Адаптивность критически нужна во времена нестабильности / Фото Oxford-review

В мире бизнеса изменения случаются часто – и не только во время пандемии. Во времена, когда слияния и поглощения, корпоративная реструктуризация и смена руководства все более частые "гости" в мире бизнеса, именно те, кто сохраняет гибкость, обладают ключом к карьерному успеху. Способность адаптировать свое мышление и действия в непредвиденных обстоятельствах поможет вам стать незаменимым членом команды, способным справляться с трудностями.

Как развивать собственную адаптивность:

Призывайте себя рассматривать новые возможности и вызовы, вместо соблюдения принципа "потому что мы всегда так делали".

Предлагайте альтернативные решения, особенно в тот момент, когда начальные идеи отвергаются. Адаптивные люди понимают, что обдумывание и предложение множества возможных сценариев поможет им прийти к благоприятному и приемлемому варианту, даже если это не первое их предложение.

Сохраняйте спокойствие и уверенность под давлением, когда сталкиваетесь с неожиданными проблемами и меняющимися обстоятельствами.

При управлении своей командой откажитесь от менталитета "это подходит каждому", а вместо этого спросите у каждого человека о его целях и о том, как вы можете наилучшим образом поддержать его планы и намерения.

Ищите возможности для саморазвития и демонстрируйте свою способность к адаптации, добровольно участвуя в новых задачах и активно расширяя свои навыки и базу знаний.

К теме Как открыть магазин: пошаговая инструкция

2. Решение проблем

Навыки решения проблем помогают вам быстро и эффективно решать задачи, и часто для достижения наибольшей эффективности используются такие дополнительные мягкие навыки, как креативность, инновационность, любознательность и смелость.

Умение решить проблему очень нужно в современных условиях / Фото Potential

Как "обострить" ваше умение решать проблемы:

Используйте собственную осведомленность для обнаружения и предсказания проблем. Когда вы будете внимательны, вы заметите детали, которые другие люди упускают. И эти наблюдения могут помочь вам вовремя заметить проблемы.

Измените свой образ мышления и воспринимайте проблемы как скрытые возможности. Прогнозируемая "головная боль" может привести к созданию новой услуги, продукта или предложения.

Используйте творческий подход к поиску решений. Креативность – это способность воспринимать мир по-новому, находить скрытые закономерности, устанавливать связи между, казалось бы, несовместимыми вещами и генерировать инновационные решения. Когда вы креативны, вы способны воплощать новые и даже фантастические идеи в реальность.

Когда вы реализуете и оцениваете решения (особенно новые), не падайте духом, если они не работают. Используйте смелость, чтобы определить, что сработало, а что можно улучшить, а затем внесите коррективы, чтобы продолжить работу и найти способ решения проблемы.

3. Управление временем – тайм-менеджмент

Ваша способность расставлять приоритеты и концентрировать свое внимание на рабочих проектах имеет решающее значение. То, как и с кем вы проводите свое время, и ваша производительность при этом демонстрируют вашу сосредоточенность и понимание того, что и кто имеет наибольшее значение. Но это значительно легче сказать, чем сделать, особенно когда объем дел и просьб кажется постоянным и бесконечным.

Правильное управление временем способствует эффективности работы / Фото Timedoctor

Что следует сделать, чтобы освоить тайм-менеджмент и интегрировать его в свою деятельность:

Научитесь говорить "нет" делам, которые не способствуют достижению ваших краткосрочных или долгосрочных целей.

Поймите, что не все задачи одинаковы. Делайте, решайте, делегируйте или удаляйте задачи в зависимости от их срочности и важности.

Делегируйте рутинные задачи (например, ответы на электронные письма), выделяя для них определенное время в течение дня, и предупреждайте других, чтобы они звонили или писали вам, только если это действительно важно.

Устраните отвлекающие факторы, отключив сообщения, переведя телефон в режим полета и закрыв дверь в кабинет.

Установите (и поддерживайте) границы. Вы не обязаны быть на связи 24 часа в сутки 7 дней в неделю, поэтому ограничьте свою доступность.

Работайте в режиме монозадачности, чтобы успевать делать что-то одно за раз.

Работайте в соответствии с собственными суточными ритмами, выполняя важнейшую работу в пиковое время, когда бы это не было во временном измерении.

Не забывайте делать перерывы для отдыха и восстановления сил, чтобы вы могли справиться с новым заданием.

Стоит почитать Секреты украинского бизнеса изнутри: 5 книг от топовых украинских CEO