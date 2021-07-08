Никак не угомонится: Дональд Трамп подал в суд на Twitter, Google и Facebook

Бывший президент США Дональд Трамп подал судебный иск против технических гигантов Google, Twitter и Facebook. Республиканец утверждает, что он стал жертвой цензуры.

Групповой иск также направлен непосредственно против руководителей этих компаний – Марка Цукерберга, Сундара Пичай и Джека Дорси. Свои действия экс-президент назвал "замечательным развитием свободы слова" в США.

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Причина иска

В январе этого года аккаунты Дональда Трампа в социальных сетях заблокировали из-за угрозы безопасности общественности вследствие беспорядков в Капитолии, совершенных его сторонниками.

На пресс-конференции 7 июля, из своего гольф-корта в Бедминстере, штат Нью-Джерси, экс-президент остро высказался в отношении американских социальных сетей и правящей партии демократов, которых в очередной раз обвинил в поддержке дезинформации.

Мы требуем прекратить запреты и замалчивание, создание "черных списков", изгнания и блокировки, чем эти компании активно занимаются,

– добавил Трамп.

Иск имеет целью в судебном порядке "уничтожить цензуру". По словам экс-президента США, если компании решились заблокировать его, то впоследствии смогут забанить кого угодно. К заявлению Трампа присоединились экс-чиновники его администрации.

Дональд Трамп обвиняет Facebook, Twitter и Google в цензуре / Фото Getty Images

Реакции на иск

К слову, ни одна из технологических компаний до сих пор не ответила на иск, который был подан в Федеральный суд Калифорнии.

Однако действия экс-президента уже раскритиковало множество юридических экспертов, которые указали на привычку Дональда Трампа судиться ради внимания СМИ, но никоим образом не аргументировать собственные претензии в суде.

Необоснованными являются заявления и о нарушении свободы слова, поскольку компании, которые он обвиняет, законодательно имеют право контролировать содержимое контента на своих платформах. Аналитики утверждают, что Дональд Трамп действительно отчаянно стремится вернуться в ленту новостей соцсетей, однако, скорее всего, в ближайшее время этого не случится.

Доступ к своим аккаунтам в соцсетях Трамп получит не скоро / Фото Pexels