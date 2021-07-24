Главный исполнительный директор Amazon Web Services (AWS) Адам Селипски на прошлой неделе направил электронное письмо авторам петиции, сообщив, что Amazon привлекла внешнюю фирму для расследования неподобающего поведения управленческого звена.

Интересно Новые рынки и бизнес без границ: успешный опыт Amazon, Virgin Group и Киевстар

Amazon уже длительное время сталкивается с судебными исками от нынешних и бывших сотрудников, которые утверждают про дискриминацию на рабочем месте.

Я разделяю ваше стремление к тому, чтобы наше рабочее место было инклюзивным и свободным от предвзятости и несправедливого отношения. Я могу сказать вам, что мы хотим этого достичь, а также расследуем любой инцидент или практику, которые считаются неуместными,

– написал Адам Селипски.

Расследование исков о дискриминации не проводится должным образом

В петиции, подписанной более 550 сотрудниками компании Amazon Web Services, также утверждается, что процессы расследования исков о дискриминации в Amazon не справедливы .

Обратите внимание Война на все стороны: новому гендиректору Amazon предсказывают нелегкие времена

Как сообщило издание Washington Post, имевшее возможность ознакомиться с содержанием петиции, в ней утверждается, что система Amazon "настроена на защиту компании и статус-кво, а не сотрудников, подающих жалобы". Также отмечается, что сотрудники, которые подали жалобы сразу попадают в уязвимое положение.

Представители Amazon официально не комментируют петицию, кроме сообщения Адама Селипски о привлечении сторонней компании для проведения независимых внутренних расследований.

В чем суть конфликта между Amazon и работниками

Несколько нынешних и бывших сотрудников, в том числе несколько сотрудников AWS, подали в суд на Amazon в начале этого года, обвиняя руководителей в компании в домогательствах, дискриминации и преследованиях. В Amazon заявили, что расследуют эти обвинения , а некоторые из них назвали необоснованными .

Адам Селипски в начале июля принял руководство AWS от Энди Джесси, который заменил Джеффа Безоса на посту генерального директора Amazon.

К теме Что будет делать Джефф Безос на "пенсии": планы самого богатого человека мира

Сверхжесткий кадровый менеджмент в Amazon