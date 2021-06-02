Наиболее смелые вообще перебрались на природу вдали от дома и оживили фоны во время видеосовещаний живописными пейзажами гор или морского побережья. Новое понятие "workation" соединило отпуск с возможностями работать издалека. Поэтому захотят ли компании и их сотрудники после всех карантинов возвращаться к 100% офисного формата работы? Разбираемся на Бизнес24 – читайте дальше.

Интересно Офис в кармане: как организовать дистанционную работу, не потеряв эффективности

Гибридный офис как новый тренд

Смешанный подход активно практикуют во всем мире последние несколько месяцев. После старта вакцинации часть работников вернулась в офисы. В то же время те специалисты, котор ые не готовы изменить гибкий режим на офисную дисциплину, демонстрируют эффективную работу из дома. Поэтому принудительное возвращение в офис может их только демотивировать.

Как отметил директор по исследованиям Future Workplace Дэн Шаубел, гибридная модель соединила в себе структурированность и коммуникативность офисной работы с независимостью и гибкостью работы из дома. По мнению же профессора экономики Стэнфордского университета Николаса Блума, есть смысл позволять персоналу работать удаленно хотя бы два дня в неделю.

Что говорят сами работники

Согласно опросу Slack, которое обнародовал World Economic Forum , только 11,6% респондентов готовы вернуться работать в офис, а 72,2% предпочитают гибридную, то есть смешанную, модель работы.

Статистика Microsoft Teams и Outlook показала, что длительная удаленная работа ограничила сферу общения. Однако новый тренд – гибридная работа – поможет восстановить коммуникационные потери.

Гибкость в работе – преимущество современного бизнеса. Работайте там, где вам удобно, тогда, когда удобно, и так, как удобно именно вам, благодаря сервисам для гибкой работы команд Офис там, где вы – рекомендует Киевстар Бизнес.

Опыт мировых компаний

Гибридную модель уже используют крупнейшие технические гиганты.

В частности, Google заявил, что испытывает новый формат работы, ведь более 60% его работников не хотят навсегда вернуться в офисы, предпочитая время от времени работать удаленно.

Зато в Microsoft решили, что большинство работников сможет работать удаленно менее чем в 50% случаев и только после предварительного одобрения руководителем.

К гибридному формату удалась и Sodexo – транснациональная корпорация, специализирующаяся на организации питания и сервисному обслуживанию.

Sodexo интересна своим необычным и ответственным подходом к организации работы. Компания разделила своих работников на две команды , которые по очереди работают то в офисе, то из дома. Таким образом объединил преимущества обоих форматов работы: возможность контролировать, безопасность и гибкость. Кроме того, компания запустила глобальную программу "Подъем вместе с Sodexo", цель которой – поддерживать работников в период адаптации к новой модели работы.



Гибридный формат работы может быть эффективным, если его правильно организовать / Фото work.ua

Новый тренд на украинском рынке

Такой компромиссный подход выбирают и многие украинские компании. В частности, 78% сотрудников готовы работать частично удаленно, только 5% не рассматривают удаленный режим. Поэтому компания разработала для своего персонала гибридную модель, которая начнет действовать по окончании карантина.

В компании говорят, что новая операционная модель предусматривает 4 режима посещения офиса:

специалисты, которые работают только в офисе;

специалисты, которые ежедневно работают на удаленных от офиса объектах сети (базовые станции, точки продаж), такие сотрудники могут выполнять часть офисной работы удаленно (1 – 2 дня в неделю);

специалисты, которые больше работают в офисе, чем дистанционно;

специалисты, у которых преобладает удаленная работа.

Режим работы определяется в зависимости от функциональных обязанностей и предусматривает гибкие условия офисной и удаленной работы,

– говорит руководитель департамента по привлечению и развитию талантов Киевстар Светлана Кончанина.

Чтобы удаленная работа была удобной для работников, Киевстар позаботился об организации труда: большинство рабочих задач доступн ы благодаря совместному доступу к ним с сервисами Microsoft Office 365 , совещания проводятся в Teams , документооборот с контрагентами и клиентами ведется в электронном виде. Такой же подход компания рекомендует и своим бизнес-клиентам – то, что хорошо зарекомендовало себя внутри Киевстар, с высокой вероятностью сработает и в других.

Как сделать гибридные форматы беспроблемными

Благодаря правильно организованной работе ваш персонал сможет работать с любой точки мира: как из офиса (где бы он ни находился), так и из дома или с места отдыха – если кому-то так удобно. Именно так – с места отдыха! Ведь зачем себя ограничивать?



Вы можете работать прямо на пляже / Фото freepik​

Workation, как форма работы (от слов work – "работа" и vacation – "отпуск"), все больше приобретает популярность. Специфика некоторых профессий позволяет работать там, куда обычно ездят в отпуск: на берегу моря или в сельской глуши – словом, подальше от суетливого города.

Поэтому если есть техническая возможность, почему бы людям не превратить место отдыха на место работы? Кстати, workation может стать для многих ваших сотрудников спасением от профессионального выгорания.

Однако новый подход может стать как удивительно удобным и эффективным форматом работы (если все организовать правильно), так и источником множества проблем и недоразумений в коллективе (если проигнорировать специфику дистанционки, прежде всего особенности коммуникации).

Чтобы избежать негативного сценария развития событий, Киевстар разработал для своих бизнес-клиентов пакет эффективных решений:

Если в офисе работники использовали для работы много бумажных документов – есть смысл перевести документооборот компании в электронный формат. Сервис Star.Docs от Киевстар не только обеспечит персоналу доступ к документам 24/7, но и станет важным вкладом компании в сохранение окружающей среды – меньше бумаги и расходных материалов. Более того, электронный документооборот существенно экономит время, оборот документов ускоряется, а расходы сокращаются – экономятся средства, которые выделялись на логистику, закупки бумаги, конвертов, печать документов.



Во время удаленной работы, как части гибридной модели, работникам необходимо оставаться на связи с клиентами , коллегами и контрагентами. Наладить стабильную связь всех подразделений компании между собой и с внешним миром поможет Виртуальная мобильная АТС. С ней вы буквально за 15 минут организуете отдел продаж или колцентр без офиса и (что важно!) без затрат на оборудование и обслуживание (это на стороне Киевстар), объединив мобильные и фиксированные номера в единую корпоративную сеть и прописав необходимые правила распределения звонков между работниками.



, коллегами и контрагентами. Наладить стабильную связь всех подразделений компании между собой и с внешним миром поможет Виртуальная мобильная АТС. С ней вы буквально за 15 минут организуете отдел продаж или колцентр без офиса и (что важно!) без затрат на оборудование и обслуживание (это на стороне Киевстар), объединив мобильные и фиксированные номера в единую корпоративную сеть и прописав необходимые правила распределения звонков между работниками. Слаженно работать над совместными задачами и проэктами и присоединяться к встречам онлайн даже на большом расстоянии друг от друга ваши специалисты смогут благодаря облачным сервисам Microsoft Office 365.



Бесперебойную работу IT-систем компании любого размера можно организовать переносом IT-инфраструктуры в облако. Разместить серверы в Дата-центре и обеспечить работников доступом к широкому кругу инструментов облачной платформы Microsoft Azure. Там, в частности, можно работать с данными, анализировать их, разрабатывать программные продукты и др.



компании любого размера можно организовать переносом IT-инфраструктуры в облако. Разместить серверы в Дата-центре и обеспечить работников доступом к широкому кругу инструментов облачной платформы Microsoft Azure. Там, в частности, можно работать с данными, анализировать их, разрабатывать программные продукты и др. А чтобы обезопасить данные, что будут "летать" между офисами компании и домами ее работников, от кибератак, Киевстар предлагает использовать корпоративную сеть VPN – единую защищенную сеть для обмена данными.



Своевременно информировать клиентов об интересных предложения и даже делать такие сообщения персонализированными помогут таргетированные SMS-рассылки. Это не только уменьшит расходы на рекламу, но и существенно повысит ее эффективность благодаря инструментам Big Data. То есть коммуникация с клиентами также может работать удаленно.

Дистанционка может быть эффективной

COVID-19 изменил не только отношение людей к своему здоровью, но и специфику бизнес-процессов в различных отраслях. И совершенно очевидно, что гибридный формат работы не потеряет актуальности и после пандемии.

Сегодня нельзя стоят на месте, цепляясь за старые методы и формы. Чтобы не утонуть, бизнес – как небольшой стартап, так и компания с сотнями работников – должен ловить "волну". А взлететь на ее гребень помогут сервисы для гибкой работы команд Офис там, где вы от Киевстар Бизнес.