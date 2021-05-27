2020 года мировой объем электронной коммерции вырос , по данным Конференции ООН по торговле и развитию, до 26,7 триллиона долларов, составив 19% от всех розничных продаж (по сравнению с 16%, зафиксированными 2019). Итак, с распространением коронавируса мировая экономика существенно и надолго (если не навсегда) сместилась в сектор онлайн-продаж.

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Нет контакта с клиентом – нет прибыли

Как ни странно, но для многих офлайновых компаний падение продаж, стабильные убытки и все более четкая перспектива банкротства не стали толчком к трансформации. За такой нелогичной поведением владельцев бизнеса стоят:

непонимание, как перевести его в онлайн;

отсутствие знаний о сопутствующих процессах;

сомнения в том, что инвестиции на переход в онлайн окупятся.

Во время пандемии онлайн-продажи стремительно растут / Фото Shutterstock

Между тем все эти причины должна перевесить одна очевидная истина: если потребитель не смог:

найти товар на сайте компании,

дозвониться в офис,

получить конкретный ответ по услуге или товару,

он, несомненно, приобретет эту услугу или товар у конкурента.

Итак, отталкивая от себя клиентов, компании добровольно способствуют чужому процветанию: товары залеживаются, прибыли – ноль, а у конкурентов продажи и заработок растут.

Онлайн прибыль покрывает убытки оффлайна

Преимущества онлайн деятельности, несмотря на всю их очевидность, украинские предприниматели только начинают осознавать. Зато глобальная коммерция бешеными темпами мигрирует в интернет, получая в период глобального кризиса рекордные прибыли.

Так, общий доход крупнейшей в мире платформы для электронной коммерции Amazon в первом квартале 2021 достиг 108 миллиарда долларов, а прибыль – 8,1 миллиарда долларов. Итак, рост прибыли по сравнению с соответствующим периодом 2020 (когда торговый гигант заработал 2,5 миллиарда долларов) составил более 300 процентов! При этом почти 7 миллиардов долларов принесли реклама в сети (по формулировке компании, она превращала клики на продаже) и услуги облачного подразделения Amazon Web Services. Тогда как доход офлайн-магазинов Amazon упал на 16%.

Поражает и финансовая статистика Louis Vuitton Moët Hennessy – производителя люксовых товаров под брендами Louis Vuitton, Givenchy, Kenzo, Chaumet, Moet & Chandon, Hennessy и TAG Heuer. Президент и совладелец этой транснациональной компании Бернар Арно неоднократно возглавлял мировые рейтинги миллиардеров, а за прошлый год его состояние практически удвоились , увеличившись до 150 миллиардов долларов США. Главной причиной такого потрясающего результата стало подорожание акций LVMH на 86%. И это при том, что пандемия коронавируса заставила компанию закрыть офлайн-магазины по всему миру. Таким образом, ее продажи, а с ними и доходы фантастически выросли именно благодаря онлайн-торговли.

Компанию может убить ... телефон

Украинскому бизнесу важно понять: в экономике наступила эра мультиканальных продаж. И, чтобы максимально охватить спрос на товары и услуги в своей нише, другого способа, как перейти в онлайн, для компаний просто не существует.

Без присутствия в интернете сегодня наивно рассчитывать на успех. Не найдя торговой точки на онлайн карте или сайта в сети, потенциальный покупатель, скорее всего, обратится к другому продавцу. А выигрывает тот, кто кроме точки на онлайн картах имеет еще и интернет-магазин и номер телефона, по которому всегда можно оперативно получить консультацию по товару, уточнить его наличие и цену.

Однако многие предприниматели, сделав первый шаг к диджитализации, допускают роковую ошибку, которая сводит на нет все инвестиции и лишает смысла сам переход бизнеса в онлайн.

Номер телефона на онлайн картах, на сайте интернет-магазина и в электронных каталогах компании может стать как залогом ее успеха, так и последней каплей, которая "утопит" бизнес.

Точка на онлайн карте дает потребителю возможность больше узнать о вас / Фото Unsplash

Вспомните, как часто потенциальные покупатели, не дозвонившись в магазин, оставляют негативные отзывы о нем на Google Maps и в соцсетях: что по телефону нереально "достучаться", или что на звонки отвечают совсем некомпетентные лица. Казалось бы, все правильно было сделано: и сайт компания создала, и точки на онлайн картах есть, и контактные телефоны в сети, где только могла, разместила, а результат – отрицательный! Потому что негативным опытом люди делятся охотнее, чем положительным. Это чистая психология.

И если с человеческим фактором более или менее понятно, как справиться (менеджера, отвечающего за коммуникацию с клиентами, можно переучить или заменить), то технический аспект – надежность канала связи – остается для многих компаний неразрешимой проблемой.

Между тем решить ее не так уж и сложно. Сохранить репутацию и позиции на рынке компаниям помогает правильно организованный процесс коммуникаций с клиентами. В частности, в этом может стать очень полезной Виртуальная мобильная АТС .

Канал связи, который никогда не подводит

Итак, что такое Виртуальная мобильная АТС и зачем она интернет-магазину?

Виртуальная мобильная АТС – это эмуляция автоматизированной телефонной станции на базе облачных технологий, позволяет: объединить все мобильные и фиксированные номера компании в единую корпоративную сеть,

автоматически распределять входящие вызовы,

одновременно совершать много звонков с одного и того же мобильного номера,

установить интерактивное голосовое меню (IVR) на мобильном номере,

вести статистику и запись разговоров,

переадресацию входящих вызовов без разъединения связи,

интегрировать корпоративную телефонную сеть в IT-системы клиента (CRM)

Этот виртуальный сервис открывает огромные перспективы для оптимизации работы интернет-магазина. Чтобы было понятнее, давайте разберем три основных его преимущества.

С услогой Виртуальная мобильная АТС вы всегда на связи / Фото Киевстар

1. Экономия на оборудовании

Чтобы запустить Виртуальную мобильную АТС в интернет-магазине, клиенту не понадобится дорогостоящее телекоммуникационное оборудование. Для одного рабочего места менеджера, который будет обрабатывать звонки, хватит мобильного телефона, компьютера, гарнитуры с микрофоном и подключения к интернету. На компьютер будет установлен специальный софт, через который и будет работать фиксированный городской телефон. Подготовить сервис к запуску можно за каких-то 15 минут.

Киевстар единственный оператор, предлагающий эту уникальную услугу Сегодня Киевстар – единственный провайдер в Украине, который предлагает запуск АТС на мобильном номере без затрат на оборудование со стороны клиента и возможностью тончайших настроек сервиса.

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2. Быстрое масштабирование контакт-центра

В работе большинства интернет-магазинов наблюдается сезонность: в определенные периоды обращения потенциальных покупателей падает или, наоборот, безумно растут. Чтобы с ростом нагрузки на менеджеров качество обслуживания клиентов не страдала, компания должна уметь как можно быстрее масштабировать отдел продаж.

С помощью виртуальной мобильной АТС это делается за считанные минуты. Вы оперативно будете подключать и отключать новых пользователей именно тогда, когда это необходимо.

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3. Автоматизация обработки звонков

Третья причина, почему интернет-магазину будет крайне полезной Виртуальная мобильная АТС – автоматизация работы. Тем более что специалисты Киевстар могут интегрировать сервис в корпоративную CRM-систему и наладить эффективную работу с клиентами прямо в ней.

Каждый менеджер может осуществлять вызовы из системы и видеть информацию о клиенте в процессе разговора. Это улучшит взаимодействие, общение станет более клиентоориентированным, а следовательно, существенно возрастет результативность звонков.

Что получит ваш бизнес

Виртуальная АТС дает бизнесу множество преимуществ / Фото Киевстар

Благодаря Виртуальной мобильной АТС вы оптимизируете весь процесс коммуникаций с внешним миром (клиентами, подрядчиками, партнерами) и между своими подразделениями:

Автоматическое перераспределение вызовов ускорит поиск свободного оператора, который сможет ответить на входящий звонок.

Вы можете подключить удобный и простой для запоминания номер формата 0-800-ХХХ-ХХХ. Все звонки на него для звонящего будут бесплатными, поэтому звонить на него будут чаще. Поэтому канал связи будет работать на полную мощность.

Телефонные обращения будут обрабатываться максимально оперативно. Благодаря этому доверие к компании будет расти, а с ней – и продажи.

Если подключить IP-телефонию от Киевстар, ваши менеджеры смогут отвечать на звонки с единого городского номера в любом месте, где есть мобильный интернет.

Запись и дальнейшее прослушивание разговоров с клиентами поможет лучше понять, чего они хотят и какие принципы работы с ними – самые эффективные.

Виртуальная мобильная АТС интегрируется в вашу CRM-систему, позволяя максимально автоматизировать передачу данных о вызовах, вести статистику звонков с мобильных и стационарных телефонов и одним нажатием звонить из интерфейса CRM.

Итак, правильно организованный процесс коммуникаций с клиентом благодаря современным технологиям – это не просто полезная фишка. Это, без преувеличения, стратегическое оружие, без которого сегодня просто нереально выжить и утвердиться в жесткой конкурентной среде.