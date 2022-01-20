Долгосрочная инвестиция: в monobank сообщили, когда появится возможность покупать акции

С 24 января monobank начнет отправлять клиентам приглашения на загрузку и тестирование нового приложения для торговли акциями. В настоящее время банк получил около 240 тысяч предварительных заявок от пользователей.

По словам соучредителя мобильного банка Олега Гороховского, тестирование приложения будет длиться почти весь февраль, а уже в марте оно станет доступным для всех клиентов. Проект предусматривает возможность покупать сразу все акции компаний из списка S&P500 на старте, а также несколько самых популярных ETF с 1 февраля.

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Украинцы смогут покупать акции глобальных компаний через monobank

Гороховский отметил, что проект по продаже акций в приложении monobank стал одним из самых сложных в реализации среди всех, которые команда банка запускала раньше. Сначала возникали сложности с заключением сделок с брокерами, а потом возникли проблемы со стороны украинских регуляторов.

Вместе с тем предприниматель попросил украинцев, ожидающих возможность покупки акций глобальных компаний, относиться к таким вложениям, как к долгосрочным инвестициям.

Важно помнить, что спекуляции с акциями – это рулетка, в которой всегда выигрывает только казино. Если вы действительно хотите приобрести акции, рекомендую рассматривать такие вложения как долгосрочную инвестицию, а не легкий заработок за несколько дней,

– подчеркнул Гороховский.

Добавим, что ранее в monobank заявляли о подготовке банковских карт в биткойнах, однако финансовое учреждение уже несколько месяцев ожидает одобрения Национального банка.

История компании monobank: смотрите видео