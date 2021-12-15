Доходы украинских фрилансеров выросли на 20%: сколько они зарабатывают сейчас

Платежная платформа Payoneer провела исследование доходов украинцев, которые зарабатывают онлайн. Фрилансеры и IT-компании заметно нарастили свою прибыль в течение года.

С третьего квартала 2020 года по третий квартал 2021 года средний доход украинских фрилансеров вырос на 20%. Тем временем отечественные IT-компании увеличили свои доходы на 28%.

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Актуальные доходы украинцев онлайн

IT-компании в течение июля – сентября 2021 года в среднем зарабатывали 4 390 долларов. Число таких компаний при этом выросло на 7% по сравнению с третьим кварталом 2020 года.

Фрилансеры за третий квартал 2021 года в среднем получали 3 720 долларов, а количество таких специалистов выросло на 14% в течение года.

Вместе с тем больше всего за указанный период выросли доходы собственников туристического жилья, сдающих его в аренду – на 85%. В среднем за июль – сентябрь 2021 года они заработали 1 970 долларов. При этом количество арендодателей также возросло – на 23%.

Сколько зарабатывают украинцы онлайн / Инфографика Payoneer

Больше всего за третий квартал этого года заработали украинские онлайн-продавцы, работающие на международных торговых площадках (9 860 долларов), и стримеры (5 810 долларов). Доход стоковых фотографов при этом вырос на 8%. За июль – сентябрь они заработали в среднем 1 310 долларов.

Между тем, средний доход креаторов на социальных платформах за этот период увеличился на 58%. Так, в третьем квартале 2020 года они заработали 990 долларов, а в этом году – 1 570 долларов.

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