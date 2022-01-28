Доходы украинцев в 2021 году стремительно росли, – инфляционный отчет НБУ

В 2021 году доходы украинских домохозяйств, в том числе заработные платы, стремительно росли. Повышение реальных зарплат при этом опережало рост производительности.

По оценкам НБУ, несмотря на сравнительно слабое восстановление украинской экономики в 2021 году, зарплаты повышались как в номинальном, так и реальном измерениях – на 20% и 9,8% соответственно. Об этом говорится в инфляционном отчете Национального банковского регулятора за январь 2022 года.

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Рост доходов украинцев

В НБУ отмечают, что весомым фактором роста доходов украинцев были зарплаты в бюджетном секторе, повышение которых поддерживалось, в частности, ростом минимальной зарплаты (до 6 тысяч гривен с января и 6 500 гривен с декабря прошлого года).

Кроме того, повышению доходов способствовали пересмотр тарифных сеток в отдельных секторах, в частности в образовании, а также доплаты медицинским работникам, работающим в ковидных отделениях.

Рост зарплат украинцев в бюджетном и государственном секторах / Инфографика ГССУ и НБУ

В Нацбанке добавили, что рост экономической активности в странах, куда украинцы ездят на заработки, вызвал повышение спроса на украинских работников. Вместе с существующими диспропорциями на национальном рынке труда это давило на уровень зарплат во внутреннем частном секторе.

В течение 2021 года увеличивался и вклад прибыли и смешанного дохода в рост доходов домохозяйств. Это, в частности, свидетельствовало об улучшении финансовой ситуации ФЛП. Весомый вклад также внесла индексация пенсий.

В результате в третьем квартале рост реального наличного дохода ускорился до 6,8% год к году (несмотря на усиление инфляционного давления),

– говорится в отчете НБУ.

К слову, в НБУ прогнозируют, что диспропорции на украинском рынке труда и значительный спрос на рабочую силу за границей продолжат оказывать давление на внутренние зарплаты в сторону повышения. По оценкам регулятора, учитывая ускоренный рост зарплат в номинальном выражении, их разрыв с зарплатами за границей будет уменьшаться, что будет снижать мотивацию украинцев к эмиграции.

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Добавим, что согласно прогнозу НБУ, темпы роста номинальных зарплат несколько снизятся – с около 15% в 2022 году до 9 – 10% в среднесрочном периоде.

Реальная зарплата при этом будет расти на 6% в 2022 году и на 4% в 2023 – 2024 годах, соответствуя уровню роста производительности в экономике на фоне переквалификации.

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