Налог на богатство: доходы миллиардеров могли бы полностью вывести страны из кризиса

С начала пандемии COVID-19 в мире появилось 325 новых долларовых миллиардеров. Исследование OXFAM International показывает, что введение единоразового налога на богатство могло бы вывести человечество из коронавирусного кризиса.

Если разово обложить налогом доходы миллиардеров на 99%, это обеспечит вакцинацию всего человечества и позволит выплатить всем безработным по 20 тысяч долларов. Согласно данным Международной организации труда, безработными сегодня являются около 220 миллионов человек, 114 миллионов из которых – стали такими из-за COVID-19.

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Обогащение благодаря пандемии

В течение последних 17 месяцев состояние миллиардеров повысились больше, чем за последние 15 лет. По меньшей мере 9 человек стали миллиардерами благодаря сверхприбылям фармацевтических корпораций, которые имеют монополию на вакцины. Вместе с тем нуждающимися за это время стали более 200 миллионов людей по всему миру.

Председатель Patriotic Millionaires Моррис Перл отмечает, что богатые люди становятся невероятно богаче, и это не идет на пользу никому.

Всплеск глобального богатства миллиардеров, когда миллионы людей потеряли свою жизнь или любые средства для существования – это болезнь, которую страны больше не способны терпеть,

– заявил Перл.

Налог на богатство

Экономики стран задыхаются от накопления финансовых ресурсов в руках горстки нескольких богачей, ведь их рациональное распределение могло бы служить намного большей цели.

99% налог на доходы миллиардеров, по мнению экспертов, позволил бы вакцинировать все человечество и помочь людям, потерявшим работу из-за пандемии.

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Совокупный капитал мировых миллиардеров сегодня составляет 13,5 триллиона долларов, хотя до пандемии этот показатель составлял 8 триллионов.

К слову, единоразовый налог на доходы богачей собрал бы 5,4 триллиона долларов, помогая преодолеть коронавирусный кризис. Вместе с тем такой шаг все равно оставил бы 2 690 миллиардеров на 55 миллиардов долларов богаче, чем до пандемии.

Добавим, что некоторые страны подобным способом, в частности в Европе и Японии. Это помогло пополнить государственные бюджеты ипосле мировых войн.