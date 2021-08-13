Если разово обложить налогом доходы миллиардеров на 99%, это обеспечит вакцинацию всего человечества и позволит выплатить всем безработным по 20 тысяч долларов. Согласно данным Международной организации труда, безработными сегодня являются около 220 миллионов человек, 114 миллионов из которых – стали такими из-за COVID-19.

Читайте также Более миллиарда долларов: Украинский IT-стартап People.ai стал единорогом

Обогащение благодаря пандемии

В течение последних 17 месяцев состояние миллиардеров повысились больше, чем за последние 15 лет. По меньшей мере 9 человек стали миллиардерами благодаря сверхприбылям фармацевтических корпораций, которые имеют монополию на вакцины. Вместе с тем нуждающимися за это время стали более 200 миллионов людей по всему миру.

Председатель Patriotic Millionaires Моррис Перл отмечает, что богатые люди становятся невероятно богаче, и это не идет на пользу никому.

Всплеск глобального богатства миллиардеров, когда миллионы людей потеряли свою жизнь или любые средства для существования – это болезнь, которую страны больше не способны терпеть,

– заявил Перл.

Налог на богатство

Экономики стран задыхаются от накопления финансовых ресурсов в руках горстки нескольких богачей, ведь их рациональное распределение могло бы служить намного большей цели.

99% налог на доходы миллиардеров, по мнению экспертов, позволил бы вакцинировать все человечество и помочь людям, потерявшим работу из-за пандемии.

Обратите внимание Google уменьшит зарплаты некоторым сотрудникам: чем это грозит компании

Совокупный капитал мировых миллиардеров сегодня составляет 13,5 триллиона долларов, хотя до пандемии этот показатель составлял 8 триллионов.

К слову, единоразовый налог на доходы богачей собрал бы 5,4 триллиона долларов, помогая преодолеть коронавирусный кризис. Вместе с тем такой шаг все равно оставил бы 2 690 миллиардеров на 55 миллиардов долларов богаче, чем до пандемии.

Добавим, что некоторые страны подобным способом уже облагали налогом богачей, в частности в Европе и Японии. Это помогло пополнить государственные бюджеты и восстановить разрушенные экономики после мировых войн.