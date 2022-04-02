Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отчитался о показателях поступлений в бюджет за первый квартал 2022 года. Он отметил, что усилиями всей страны удалось обеспечить рост доходов против прошлого года почти на треть.

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Показатели бюджета

По словам Гетманцева, в условиях войны ситуация с исполнением доходной части бюджета остается напряженной, но полностью контролируемой. В марте доходы общего фонда госбюджета составили 103,4 миллиарда гривен – 92,3% довоенного плана в месяц. При этом по сравнению с мартом 2021 года доходы выросли на 8,6 миллиарда гривен (9,1%).

Относительно платежей, администрированных Государственной налоговой службой, поступления в сводный бюджет против 2021 года выросли на 36,4 миллиарда гривен (на 43,5%).

Такой значительный рост, прежде всего, обусловлен ускорением уплаты дивидендов госкомпаниями, однако и без учета этого аспекта поступления от ГНСУ в сводный бюджет в марте выросли на 3,8 миллиарда гривен (4,7%) против прошлого года.

Хочу поблагодарить наш бизнес за выполнение своих налоговых обязательств в марте 2022 года, несмотря на войну, а также команду ГНС за индивидуальную работу с налогоплательщиками 24/7,

– добавил Гетманцев.

Вместе с тем Гетманцев сообщил, что ситуация с отчислениями в Пенсионный фонд Украины и фонды социального страхования также остается контролируемой. Поступления от ЕСВ в марте 2022 года составили 27,8 миллиарда гривен, что на 0,8 миллиарда больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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К слову, по результатам первого квартала общий фонд госбюджета продолжил перевыполняться – как по сравнению с планом, так и по показателям аналогичного периода прошлого года. Так, поступления в общий фонд в первом квартале составили 286 миллиардов гривен – на 24,8 миллиарда больше, или 109,5% от плана на первый квартал.

Добавим, что по сравнению с прошлым годом доходы выросли на 66,3 миллиарда гривен (на 30,2%).

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