Почти 57 миллиардов долларов: доходы Apple, Google и Microsoft в очередной раз бьют рекорды

Прибыли трех технологических гигантов достигли рекорда. Суммарный доход Apple, Google и Microsoft составил 56,8 миллиарда долларов, что почти вдвое больше, чем в прошлом году, и на 30% превысило прогнозы аналитиков Уолл-стрит.

Мировая экономика начинает восстанавливаться после пандемии COVID-19, и это стало еще большим стимулом для многих технологических компаний. Спрос на цифровые услуги и гаджеты продолжает расти.

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Apple, Google и Microsoft стали самыми большими бенефициарами восстановления экономики США в этом году. Во втором квартале 2021 года чистая прибыль компаний еженедельно составляла около 5 миллиардов долларов.

Джим Тирни, управляющий портфелем активов AllianceBernstein, называет такие суммы "просто потрясающими". По его мнению, цифровые привычки потребителей останутся даже после полного выхода стран из пандемического кризиса.

Как отметила генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, технологический бум в начале прошлого года не был мыльным пузырем. В дальнейшем будет продолжаться устойчивое развитие отрасли, поскольку все больше компаний будет переходить к цифровизации своей деятельности.

Процентный рост доходов технологических гигантов поквартально / Инфографика Financial Times