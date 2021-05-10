Такую обувь сначала считали уродливой. Однако когда музыкант Questlove вывел "кроксы" на красную дорожку Оскара – все изменилось.

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Музыкант Questlove в "кроксах" / Фото futuretechtrends

Стремление к комфорту во время пандемии и прогулка по красной дорожке – не единственное, что повышает популярность 20-летней компании. Прилив любви клиентов – результат целенаправленности кампании.

Стратегия успеха

Одной из стратегий, которая способствовала успеху Crocs, было решение генерального директора Грегга Рибатта сократить 50% товарной линейки компании.

Crocs устранил специальные обувные стили, такие как сапоги и босоножки, которые продавались в России и Китае. Аналитик Эринн Мерфи обьяснила, что целью было прекратить стиль, котор ый не был основным для ДНК бренда.

Crocs хотела быть для всех людей, а это много. Решение упростило и глобализувало товарный ряд,

– казала Мерфи.

Crocs также изымала товары из универмагов и независимых розничных магазинов, которые больше не отвечали тем самым стандартам.

Также компания оживила бренд с помощью маркетинга в социальных сетях . Компания создала персонализированные линии с представителями влияния и знаменитостями, такими как Post Malone и Justin Bieber.



Post Malone и Justin Bieber в "кроксах" / Коллаж 24 канала

Партнерские отношения

Несмотря на то, что некоторые модные критики сетовали на Crocs, дизайнеры высокого класса не чурались партнерских отношений с брендом.

В 2016 году Crocs начал свое первое громкое сотрудничество с дизайнером Кристофером Кейном. Мраморные "кроксы" имели такую ​​же форму, что и оригинальные. Однако они имели грубые минеральные обереги, вклинени в отверстия обуви.



Кристофером Кейн создал коллекцию для Crocs / Фото buro247