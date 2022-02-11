Дочерняя компания Samsung приобрела украинский автомобильный стартап Apostera

Американская Harman International, что является дочерней компанией Samsung, купила стартап Apostera. Украинский проект занимается разработкой технологий дополненной и смешанной реальности для автомобилей.

Apostera основали 12 единомышленников в 2017 году, которые перед этим вместе работали в аутсорсинговой компании Luxoft. Среди них – Андрей Голубинский, Виктор Сдобников и Ольга Миркина.

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Продажа украинского стартапа американской компании

Harman International объявила о сделке с Apostera 10 февраля 2022 года, однако переговоры стартап вел еще с лета 2021 года. Сумму сделки стороны не назвали, но раньше инвесторы оценивали проект, основанный украинцами, в 40 – 50 миллионов евро.

Что создал стартап Apostera Продукт стартапа – автомобильный навигатор с дополненной реальностью, проектирующий изображение на лобовое стекло через HUD-дисплей. За время своего существования Apostera подписала шесть прямых контрактов с автопроизводителями Европы и Северной Америки. В 2018 году стартап начал сотрудничать с Audi – его навигаторы установлены в 2 моделях электромобилей Q4 e-tron.

Добавим, что с самого начала основания украинцы зарегистрировали Apostera в Мюнхене (Германия), поскольку сразу "целились" на немецкий рынок с развитой автомобильной индустрией. Теперь создатели и сотрудники стартапа войдут в состав автомобильного подразделения американской Harman International.

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