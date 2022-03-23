О своем решении о частичном уходе с рынка в компании объявили 23 марта – почти через месяц от начала российского вторжения в Украину.

Важно Не чувствуют запаха украинской крови: Metro, Nestle и Ашан продолжают работать в России

Случилось это после того, как Президент Украины Владимир Зеленский разкритиковал крупнейшую в мире компанию потребительских товаров за то, что она продолжает работать в России. Все время бойкотировали товары Nestle и активисты, и сознательные граждане.

Ранее компания заявляла, что прекратила экспорт и импорт необходимых товаров из России, прекратила рекламу и приостановила капитальные инвестиции. Она также заявила, что не получает прибыль в России.

Неужели деньги не пахнут кровью

Когда Россия начала кровавую войну в Украине, многие мировые компании заявили о выходе с рынка страны-агрессора. Однако на такой важный шаг отважились не все.

Швейцарский производитель Maggi and Nescafe неоднократно заявлял, что будет продолжать снабжать Россию основными продуктами питания, такими как детское питание.

Почему важно бойкотировать компании

Важно знать эти компании, ведь в наших силах заставить их покинуть рынок страны, терроризирующей наших мирных жителей. Чем быстрее все компании покинут Россию, тем быстрее экономика России потерпит крах, а ее жители поймут, что поддержка путинского режима – неправильна.

Как присоединиться к бойкоту:

Не покупайте товары и не пользуйтесь услугами компаний, продолжающих зарабатывать кровавые деньги на российском рынке;

Используйте соцсети как платформу для распространения информации об оставшихся в России компаниях. Не стесняйтесь тегать их официальные страницы или гендиректоров.

Если вы за границей, присоединяйтесь к акциям протеста под главными офисами компаний. Чтобы подключиться, заполняйте гугл-форму и вам пришлют все детали.

Если вы работаете в одной из таких компаний, оказывайте внутреннее давление.

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