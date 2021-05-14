Общество через такие рекомендации может столкнуться с рядом проблем. Правительствам всех штатов придется пересматривать свои рекомендации. Некоторые могут не принять такие изменения и жить дальше с жесткими ограничениями.

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В чем проблема для бизнеса

Критики отметили, что проверить то, вакцинирован человек или нет, будет практически невозможно. Это приведет к тому, что воспользоваться новым правилам сможет кто угодно.

Бизнесу придется стать перед выбором:

оставить старые правила;

придерживаться новых рекомендаций и впускать без масок.

Однако если в заведениях будут требовать сертификаты о прививках – это может отпугивать клиентов, ведь они будут иметь выбор и могут пойти туда, где таких требований нет.

Первые скандалы

В США уже даже возникли скандалы по этому поводу. Например, в Нидерландах IKEA попросила вакцинированных клиентов клеить на одежду желтые стикеры.

В твиттере начали обсуждать идею и сравнили такие стикеры с желтыми звездами, которые по приказу нацистов носили евреи в период Холокоста. Люди призывали бойкотировать компанию.