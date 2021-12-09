Для фермеров и землевладельцев: на Дія.Бізнес появился новый раздел

На сайте Дія.Бізнес появился новый раздел "Земельная реформа". Минцифры запустили его для предпринимателей, желающих узнать о возможностях для развития своего агробизнеса.

Чем полезен сервис

Раздел для фермеров и землевладельцев состоит из трех направлений:

"Я – землевладелец". Здесь можно узнать, кому продать пай и обязательно ли это делать, какой может быть цена на земельный участок. А также, куда обращаться за продажей, что делать с документами и сколько налогов необходимо уплатить.

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"Я – покупатель". В этом подразделе потенциальный покупатель узнает, соответствует ли он критериям для покупки земли, какую площадь земель можно купить, можно ли изменить целевое назначение земли и, собственно, как купить землю.

В этом подразделе потенциальный покупатель узнает, соответствует ли он критериям для покупки земли, какую площадь земель можно купить, можно ли изменить целевое назначение земли и, собственно, как купить землю. "Я – арендатор". Здесь можно получить вопрос о приоритетности при выкупе земли и принципе реализации преимущественного права, а также о важных нюансах договора аренды.

Земельная реформа открывает новые возможности для землевладельцев, фермеров, общин и всех украинцев, ранее не имевших возможности приобрести и распоряжаться землей. Реформа способствует экономическому развитию регионов и страны в целом,

– говорится в Дії.

Кроме того, на сайте есть материалы и инструкции по пользованию земельным участком, а также по покупке и продаже земельного участка.