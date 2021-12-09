Чем полезен сервис
Раздел для фермеров и землевладельцев состоит из трех направлений:
- "Я – землевладелец". Здесь можно узнать, кому продать пай и обязательно ли это делать, какой может быть цена на земельный участок. А также, куда обращаться за продажей, что делать с документами и сколько налогов необходимо уплатить.
Интересно Знать, а не догадываться: как Big Data сокращает путь к клиенту
- "Я – покупатель". В этом подразделе потенциальный покупатель узнает, соответствует ли он критериям для покупки земли, какую площадь земель можно купить, можно ли изменить целевое назначение земли и, собственно, как купить землю.
- "Я – арендатор". Здесь можно получить вопрос о приоритетности при выкупе земли и принципе реализации преимущественного права, а также о важных нюансах договора аренды.
Земельная реформа открывает новые возможности для землевладельцев, фермеров, общин и всех украинцев, ранее не имевших возможности приобрести и распоряжаться землей. Реформа способствует экономическому развитию регионов и страны в целом,
– говорится в Дії.
Кроме того, на сайте есть материалы и инструкции по пользованию земельным участком, а также по покупке и продаже земельного участка.
- Преимущественное право при покупке земли.
- Как пользоваться земельным участком.
- Как купить земельный участок.
- Как подготовиться к продаже пая.