Чем полезен сервис

Раздел для фермеров и землевладельцев состоит из трех направлений:

"Я – землевладелец" . Здесь можно узнать, кому продать пай и обязательно ли это делать, какой может быть цена на земельный участок. А также, куда обращаться за продажей, что делать с документами и сколько налогов необходимо уплатить.

Интересно Знать, а не догадываться: как Big Data сокращает путь к клиенту

"Я – покупатель". В этом подразделе потенциальный покупатель узнает, соответствует ли он критериям для покупки земли, какую площадь земель можно купить, можно ли изменить целевое назначение земли и, собственно, как купить землю.

"Я – арендатор" . Здесь можно получить вопрос о приоритетности при выкупе земли и принципе реализации преимущественного права, а также о важных нюансах договора аренды.

Земельная реформа открывает новые возможности для землевладельцев, фермеров, общин и всех украинцев, ранее не имевших возможности приобрести и распоряжаться землей. Реформа способствует экономическому развитию регионов и страны в целом,

– говорится в Дії.

Кроме того, на сайте есть материалы и инструкции по пользованию земельным участком, а также по покупке и продаже земельного участка.

Преимущественное право при покупке земли.

Как пользоваться земельным участком.

Как купить земельный участок.

Как подготовиться к продаже пая.