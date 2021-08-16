Рианна, Уизерспун, Бейонсе: для чего известные звезды шоу-бизнеса открывают собственное дело

От одежды и косметического бренда поп-дивы Рианны до собственной медиакомпании Риз Уизерспун. Женщины-знаменитости не только развлекают фанатов, но и создают прибыльный бизнес.

Знаменитости стремятся к всестороннему развитию и совершенствуют свой имидж вокруг предпринимательства. Так, Fenty Beauty Рианны и The Honest Company Джессики Альбы принесли сотни миллионов долларов дохода, превратив мировых селебрити еще и на серьезных игроков на бизнес-рынке.

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Для чего знаменитости открывают бизнес

По мнению Шэрон Маркус, профессора университета Колумбии, попытки женщин из сферы шоу-бизнеса реинвестировать в себе и свою деятельность на пике развития публичной карьеры, часто сопровождаются большим давлением со стороны общественности.

В обществе мужчин начинают уважать больше, когда говорится о старшем возрасте и большом опыте. Когда же стареет знаменитость женского пола, о ней не хотят слышать, и она становится менее привлекательной для аудитории,

– настаивает профессор.

Рианна

Рианна, которая взяла паузу в певческой карьере после выхода альбома "Anti" в 2016 году, сосредоточилась на бизнесе в сфере красоты и моды, что позволило ей недавно стать миллиардершей и самой богатой женщиной-музыкантом в мире по версии Forbes.

Сейчас львиная доля прибыли Рианны происходит из ее бизнес-деятельности, а именно от трех компаний: Fenty Beauty, Fenty Skin и Savage x Fenty, а не от ее музыки.

Рианна является первым музыкантом-миллиардершей / Фото Getty Images

Риз Уизерспун

Ранее известная только как "блондинка в законе" Риз Уизерспун сегодня имеет собственную линию одежды Draper James, названную в честь ее дедушки и бабушки. Кроме этого, актриса является основательницей медиабизнеса Hello Sunshine, который недавно продала совладельцам Disney.

Чем больше знаменитых женщин открывают собственное дело, тем меньше люди воспринимают их, как "лицо", и понимают, что за этим всем стоят "серьезные мозги",

– убеждена Шэрон Маркус.

Риз Уизерспун является не только актрисой, но и предпринимателем / Фото с инстаграм-страницы Риз Уизерспун

Другие звезды-предпринимательницы

Кроме Рианны и Уизерспун, утвердить себя не только, как "лицо", но и личность, пытается ряд других знаменитостей. Так, Гвинет Пэлтроу и Бейонсе также являются основательницами собственных дел за пределами шоубиза.

Бейонсе основала линию спортивной одежды Ivy Park в 2016 году, а уже в 2019 начала сотрудничать с Adidas, и вскоре выпустит свою четвертую коллекцию.

Гвинет Пэлтроу основала оздоровительную компанию Goop еще в 2009 году, и тогда это был первый случай, когда представительница шоу-бизнеса заявила о своих предпринимательских амбициях.

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Все больше звезд из области энтертейнмента не желают оставаться лишь "талантливым лицом". Они создают свои бренды, развивают бизнес и становятся успешными не только как певицы, модели или актрисы, но и как конкурентные бизнесвумен.