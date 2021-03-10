Для малого и среднего бизнеса запускают новый сервис: как будет работать Finmap
В Украине скоро запустят онлайн-сервис для малого и среднего бизнеса, который поможет в финансах. Как им воспользоваться, читайте на Бизнес 24.
Источник:фейсбук Дмитра Дубілета
О новом сервисе Finmap написал Дмитрий Дубилет, эксминистр Кабинета министров Украины.
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Мы запускаем сервис, который будет полезен предпринимателям и малому / среднему бизнесу – сервис ведения финансового учета,
– уверен Дубилет.
Чаще всего бизнесмены ведут свои финансы в условном Excel, объясняет Дубилет. И добавляет, что иногда этого бывает достаточно, но чаще всего бизнес от этого страдает.
Преимущества сервиса Finmap
- Предприниматели и бизнесмены всегда точно знают, сколько денег на каких счетах. Причем "счета" – в широком смысле. Счетами могут быть сейф в офисе, карта банка, касса и тому подобное.
- Легко заносить расходы и доходы с помощью простого интерфейса или телеграмм-бота.
- Можно давать разным сотрудникам различные права доступа.
- Встроенная аналитика и дашборд. Пользователи видят все доходы и расходы в разрезе проектов, клиентов, сотрудников, тегов и тому подобное.
- Автоматическая синхронизация через API с картами monobank и ПриватБанк.
- Можно создавать повторяющиеся платежи.
- Можно создавать будущие платежи. Это особенно важно, чтобы следить за кассовыми разрывами, отмечает Дубилет.
- Мультивалютность, различные отчеты, интеграция через API и тому подобное.
По словам экс-министра теперь бухгалтерию можно будет вести правильно и прозрачно.
Сервис для предпринимателей и бизнеса Finmap
Сервис создали Александр Соловей и Иван Каун еще полгода назад, но работали над его упрощением и удобством.
Я приглашаю всех оставить свой емейл для передреестрации по этому адресу: finmap.online. Первые инвайты начинаем рассылать через несколько недель. Надеюсь вам понравится!
– пишет Дубилет.
Сколько стоит сервис
Есть два тарифа: "Предприниматель" и "Бизнес", которые стоят 249 и 849 гривен в месяц соответственно.
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