Дистрибьюторы Coca-Cola в России останавливают выпуск и продажу напитков

Coca-Cola HBC прекратит производство и продажу Coca-Cola в России. В стране-агрессоре исчезнет и продукция других брендов Coca-Cola HBC.

В России исчезнет Fanta, Sprite и Schweppes

Сейчас компания и ее клиенты распродают запасы. В Coca-Cola Co заявили, что когда запасы иссякнут, то Coca-Cola HBC больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России.

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Российские СМИ сообщают, что Coca-Cola HBC помимо самой Coca-Cola выпускает ряд других безалкогольных напитков.

Прекращение работы Coca-Cola HBC будет означать исчезновение с российских рынков Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воды BonAqua, соков "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent и другой продукции.

В России работает 10 заводов компании.

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