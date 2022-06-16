Дистрибьюторы Coca-Cola в России останавливают выпуск и продажу напитков
Источник:Reuters
Coca-Cola HBC прекратит производство и продажу Coca-Cola в России. В стране-агрессоре исчезнет и продукция других брендов Coca-Cola HBC.
В России исчезнет Fanta, Sprite и Schweppes
Сейчас компания и ее клиенты распродают запасы. В Coca-Cola Co заявили, что когда запасы иссякнут, то Coca-Cola HBC больше не будет производить и не будет продавать Coca-Cola или другие бренды Coca-Cola Company в России.
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Российские СМИ сообщают, что Coca-Cola HBC помимо самой Coca-Cola выпускает ряд других безалкогольных напитков.
Прекращение работы Coca-Cola HBC будет означать исчезновение с российских рынков Fanta, Sprite, Powerade, Schweppes, Burn, воды BonAqua, соков "Добрый", Pulpy, Rich, "Моя Семья", Innocent и другой продукции.
В России работает 10 заводов компании.
Coca-Cola 8 марта приостановила работу в России
- Корпорация Coca-Cola Company заявила о приостановке работы в России только на 13-й день полномасштабной российской агрессии против Украины. Американская корпорация присоединилась к другим компаниям, отказавшимся сотрудничать с государством-агрессором.
- Впрочем, тогда в компании заявили, что продолжат отслеживать ситуацию и оценивать ее с учетом того, как будут разворачиваться события. Впоследствии генеральный директор The Coca-Cola Company Джеймс Квинси допустил полное исчезновение компании в России.
- За то, что Coca-Cola не сразу решила уйти с российского рынка, некоторые украинские сети отказались продавать продукцию американской корпорации.
- Например, сеть магазинов NOVUS отказалась продавать продукцию бренда Coca-Cola. Впоследствии идентичное решение о прекращении сотрудничества с Coca-Cola приняли в сети супермаркетов Сильпо.
- В России сразу решили заменить Coca-Cola: завод "Арктическая вода" заявил, что хочет начать выпуск ямальской "кока-колы".
- Заметим, что Россия попыталась заменить и другие бренды, которые покинули российский рынок. Россияне попытались вместо ресторанов Mcdonald's, прекративших работу в России, создать забегаловки "Дядя Ваня". Россияне представили дизайн логотипа, где просто повернули в сторону лого Mcdonald's.
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