Финансовый директор Tesla Захари Киркхорн приобрел дом в Остине, штат Техас. Он расположен на земельном участке площадью 2,5 гектара вблизи озера в западной части города.

По документам графства Трэвис, дом приобрели Киркхорн и его партнер Даниэль Нотон. Пара поженилась в начале 2018 года в Калифорнии, сообщает New York Times.

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Нотон является вице-президентом по финансам в Remix – компании по перевозке программного обеспечения, основанной LinkedIn.



Зак Киркхорн и Даниэль Нотон / Фото New York Times

Что есть в доме

Здание – достаточно большое. Там есть:

5 спален;

5 ванных комнат;

более 5 тысяч квадратных футов;

бассейн, выходящий в озеро – вокруг него посажены деревья.

Документ датирован серединой ноября 2020 года. В нем указано, что Кирхорн заплатил за дом 3,29 миллиона долларов

Дом, который приобрел финансовый директор Tesla / Скриншот

В компании Tesla не ответили на просьбу Business Insider предоставить комментарий.

Справка. Все чаще появляются новости о том, что работники бегут из района залива Сан-Франциско и Калифорнии целом. Это связано с тем, что многие отдаленные технические работники и руководители сейчас работают дистанционно из-за пандемии, они не "привязаны" к офисам, а потому могут свободно переезжать в более доступные места.

Почему Техас так популярен

Стоит заметить, что многих людей интересует штат Техас для переезда. Город Остин особенно привлекателен. Недавно известная компания Oracle объявила, что переезжает со штаб-квартирой в этот город, где есть значительное количество рабочей силы.

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Генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон также сообщил, что переезжает в город, а в декабре появилась новость о том, что Маск приобрел промышленный участок для своей компании неподалеку Остина.

Технологии активно развиваются в этом городе. Компании, такие как IBM и Intel, хорошо зарекомендовали себя в городе.

Также Маск призвал строить больше жилья в Остине, поскольку его компании Tesla и SpaceX стремятся нанять сотни работников в Техасе.