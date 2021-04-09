Финансовый директор Tesla приобрел дом у озера за почти 4 миллиона долларов: впечатляющее фото
Финансовый директор Tesla Захари Киркхорн приобрел дом в Остине, штат Техас. Он расположен на земельном участке площадью 2,5 гектара вблизи озера в западной части города.
Источник:Bloomberg
По документам графства Трэвис, дом приобрели Киркхорн и его партнер Даниэль Нотон. Пара поженилась в начале 2018 года в Калифорнии, сообщает New York Times.
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Нотон является вице-президентом по финансам в Remix – компании по перевозке программного обеспечения, основанной LinkedIn.
Зак Киркхорн и Даниэль Нотон / Фото New York Times
Что есть в доме
Здание – достаточно большое. Там есть:
- 5 спален;
- 5 ванных комнат;
- более 5 тысяч квадратных футов;
- бассейн, выходящий в озеро – вокруг него посажены деревья.
Документ датирован серединой ноября 2020 года. В нем указано, что Кирхорн заплатил за дом 3,29 миллиона долларов
Дом, который приобрел финансовый директор Tesla / Скриншот
В компании Tesla не ответили на просьбу Business Insider предоставить комментарий.
Почему Техас так популярен
Стоит заметить, что многих людей интересует штат Техас для переезда. Город Остин особенно привлекателен. Недавно известная компания Oracle объявила, что переезжает со штаб-квартирой в этот город, где есть значительное количество рабочей силы.
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Генеральный директор Dropbox Дрю Хьюстон также сообщил, что переезжает в город, а в декабре появилась новость о том, что Маск приобрел промышленный участок для своей компании неподалеку Остина.
Технологии активно развиваются в этом городе. Компании, такие как IBM и Intel, хорошо зарекомендовали себя в городе.
Также Маск призвал строить больше жилья в Остине, поскольку его компании Tesla и SpaceX стремятся нанять сотни работников в Техасе.
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