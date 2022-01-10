По его мнению, подобная практика помогает поддерживать корпоративную культуру компании. Кроме того, это позволяет удерживать в штате только лучших и преданных работников.

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Для чего компания платит сотрудникам за увольнение

Ронзио ввел новую политику увольнений в мае 2020 года. Тогда компания предлагала новым сотрудникам 2 500 долларов за решение уволиться в течение 2 недель, если у них возникают какие-либо сомнения в новом месте работы.

Тогда ни один из 38 специалистов , нанятых после внедрения нового правила, не воспользовался такой возможностью. Недавно компания увеличила сумму до 5 тысяч долларов.

На современном рынке команды по найму должны быстро оценивать кандидатов и предлагать конкурентоспособные условия работы. Возможность увольнения с финансовым вознаграждением позволяет новичкам с легкостью сообщить, что их что-то не устраивает,

– объясняет Ронзио.

Предприниматель отмечает, что предоставление сотрудникам финансового стимула для увольнения является способом сформировать эффективную корпоративную культуру. "Для сотрудников очень важно отказаться от денег, принять решение и взять на себя ответственность . Это создает основу для отличных деловых отношений в будущем", – добавляет руководитель Trainual.

Кроме того, по словам Ронзио, такой подход стимулирует команду по набору персонала нести большую ответственность, ведь если они ошибутся, это будет стоить бизнесу дополнительных расходов .

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