"Динозавры, которым давно пора вымереть": экс-сотрудники IBM обвиняют компанию в эйджизме

Топ-менеджеры американской IBM называли старших сотрудников "динозаврами, которым давно пора вымереть". Об этом свидетельствуют документы внутренней переписки руководства, которые экс-работники компании предоставили в ходе судебных слушаний.

Судебная тяжба против IBM началась в 2018 году, когда уволенные работники подали соответствующий иск, обвинив IT-компанию в эйджизме и дискриминации. По утверждению истцов, сотрудников старшего возраста активно пытались "вытеснить" из коллектива, чтобы заменить их миллениалами.

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Обвинения IBM

В 2018 году компания IBM уволила несколько тысяч сотрудников. Как выяснилось позже, почти все они были старше 40 лет. По документам внутренней переписки, которые истцы предоставили суду только сейчас, один из топ-менеджеров заявлял, что "в IBM работает слишком много престарелых женщин".

Это то, что должно измениться. Они (старшие сотрудники IBM – ред. 24 канал) действительно ничего не понимают в общении и взаимодействии. Они не являются представителями цифрового поколения. Это реальная угроза для нас, динозавры, которым давно пора вымереть,

– говорится в одном из сообщений внутренней переписки.

Пресс-секретарь IBM Крис Мумма заявила, что компания никогда не занималась системной дискриминацией по признаку возраста и добавила, что сокращения работников в 2018 году произошли из-за изменения условий ведения бизнеса, а не из-за их возраста.

Защита компании подчеркнула, что средний возраст их сотрудников в 2022 году составляет 48 лет, как и до момента массовых увольнений, вызванных реорганизацией деятельности.

"Судьи предоставлена ​​внутренняя переписка топ-менеджеров, которые у нас уже не работают. Некоторые формулировки сообщений не отвечают принципам уважения, с которыми в IBM принято относиться к сотрудникам", – говорится в заявлении компании.

Добавим, что истцов в суде представляет адвокат Шеннон Лисс-Риордан. Юрист известна успешными кейсами в сфере трудового права и уже представляла сокращенных работников по делам против техгигантов Google и Amazon.