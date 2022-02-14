Судебная тяжба против IBM началась в 2018 году, когда уволенные работники подали соответствующий иск, обвинив IT-компанию в эйджизме и дискриминации . По утверждению истцов, сотрудников старшего возраста активно пытались "вытеснить" из коллектива, чтобы заменить их миллениалами.

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Обвинения IBM

В 2018 году компания IBM уволила несколько тысяч сотрудников. Как выяснилось позже, почти все они были старше 40 лет . По документам внутренней переписки, которые истцы предоставили суду только сейчас, один из топ-менеджеров заявлял, что "в IBM работает слишком много престарелых женщин".

Это то, что должно измениться. Они (старшие сотрудники IBM – ред. 24 канал) действительно ничего не понимают в общении и взаимодействии. Они не являются представителями цифрового поколения. Это реальная угроза для нас, динозавры, которым давно пора вымереть,

– говорится в одном из сообщений внутренней переписки.

Пресс-секретарь IBM Крис Мумма заявила, что компания никогда не занималась системной дискриминацией по признаку возраста и добавила, что сокращения работников в 2018 году произошли из-за изменения условий ведения бизнеса , а не из-за их возраста.

Защита компании подчеркнула, что средний возраст их сотрудников в 2022 году составляет 48 лет , как и до момента массовых увольнений, вызванных реорганизацией деятельности.

"Судьи предоставлена ​​внутренняя переписка топ-менеджеров, которые у нас уже не работают . Некоторые формулировки сообщений не отвечают принципам уважения, с которыми в IBM принято относиться к сотрудникам", – говорится в заявлении компании.