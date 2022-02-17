Первый аудит начнут уже в этом году, а провести первую публичную продажу акций команда Дія мечтает через два года . Об этом сообщил заместитель министра цифровой трансформации Алексей Выскуб.

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Амбициозные планы Дія

По словам Алексея Выскуба, министр цифровой трансформации Михаил Федоров убежден, что Дія может стать крупным прибыльным предприятием .

Команде поступает множество предложений с внутреннего рынка, что позволяют выстроить эффективную модель монетизации . Если Дія сможет выйти на самоокупаемость за счет бизнеса, то это станет большой победой.

Изменение формы собственности и IPO

Алексей Выскуб отмечает, что большой целью Дія, которая звучит даже немного фантастически, является трансформация с государственного предприятия в нечто вроде частного акционерного общества. Амбициозный план – выход Дія на IPO .

Вы знаете, что у нас вице-премьер (Михаил Федоров – ред. 24 канал) очень амбициозный. У него такая цель есть, и он сроки нам поставит очень сжатые. Понятно, что будет очень много аудитов и внутренних модернизаций. Мечтаем, что через два года это сбудется,

– отметил Алексей Выскуб.