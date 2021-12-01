"Дія City" создаст до 450 тысяч рабочих мест, – Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает, что введение режима "Дія City" позволит Украине создать самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе. По его мнению, в Украине внедряются одни из лучших условий для ведения IT-бизнеса и креативной индустрии в мире.

Об этом глава государства заявил во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря.

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О чем рассказал президент

Зеленский рассчитывает, что за 5 лет "Дія City" поможет увеличить объем отечественного IT-рынка вдвое и составит около 12 миллиардов долларов. Кроме того, количество рабочих мест, по оценкам президента, вырастет до 450 тысяч.

Мы строим собственный бизнес, независимый от "хотелок" чиновников, где учтены все пожелания бизнеса. Для этого мы запускаем "Дія City", которая позволит создать в Украине самый мощный IT-хаб в Центральной и Восточной Европе. Владимир Зеленский президент Украины

По словам президента, украинцы и предприниматели со всего мира получат возможность быстро реализовывать самые амбициозные инновации и бизнес-идеи, а также эффективно внедрять их. "Это будут одни из самых лучших условий для ведения IT-бизнеса и креативной индустрии в мире", – заверил Зеленский.

Напомним, что в начале ноября Верховная Рада опубликовала финальную версию законопроекта о внедрении режима "Дія City". Согласно второй редакции, проект закона претерпел некоторые изменения.