Михаил Федоров начал фантазировать о бизнесе еще в 5 лет, однако первый шаг сделал аж в 18 лет – вложил деньги в ялтинский лук на рынке в Запорожье. Тогда это был огромный успех. В сегда было так сладко: все приходилось узнавать из собственного опыта, ведь никто не учил разрабатывать бизнес-планы, работать с конкурентами и тому подобное.

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Государство должно быть партнером предпринимателей, подсказывать и помогать создавать новые бизнесы в стране. Ведь за малым и средним бизнесом – будущее. Именно они – основа для создания новых рабочих мест, развития в стране предпринимательской среды для новых прорывных технологий и новых продуктов,

– говорит эксперт.

Что известно о "Дия. Бизнес"

Чтобы приблизить предпринимательство в украинском, Михаил Федоров с командой создали "Дия. Бизнес".

Что это дает:

Консультации – это возможность сделать шаг уперед. У "Дия. Бизнес" часто обращаются бизнесмены, которые знают, чего хотят, но не имеют соответствующих знаний и навыков;

Или помощь в решении ошибок государства. Никому не придется бегать по кабинетам или договариваться с кем-то.

Проект "Дия. Бизнес" содержит две части: портал и офлайн-центры. И там, и там предприниматели могут бесплатно проконсультироваться и научиться новому. В офлайн-центрах еще можно искать новых партнеров и инвесторов, а также тестировать свой продукт перед выходом на рынок,

– делится Михаил Федоров.

Стратегическое развитие

Малый и средний бизнес в Украине активно развивается. Поэтому, конечно, нужна организация, которая бы занималась политикой в ​​отношении бизнеса.

"Поэтому, используя лучший мировой опыт, мы вместе с Минэкономики и Секретариатом Кабмина инициировали трансформацию Офиса по продвижению экспорта в Офис по развитию предпринимательства и экспорта. Благодаря бизнес-мероприятиям и образовательным проектам, которые произошли в 2020 году в 2021 году клиенты Офиса уже подписали контракты на сумму 47 миллионов долларов в таких индустриях, как IT, легкая промышленность, мебель", - отмечает эксперт.

Благодаря такому учреждению в Украине увеличится количество зарегистрированного бизнеса, а соответственно и налоговых поступлений в бюджет. А также уменьшится количество бизнеса, находится на грани банкротства.

Получать новые знания – никогда не поздно

Имея определенные знания из сферы, гораздо легче коммуницировать и основывать свой бизнес. По словам Михаила, начинать надо с младшего возраста – детей учить финансовой грамотности, критического мышления, предпринимательских навыков.

Сегодня известно о таких проектах: