Первый резидент спецрежима Дія City уже зарегистрирован . Бизнес 24 принял участие в мероприятии и передает детали.

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Что предусматривает режим Дія City

Специальный налоговый режим для IT-компаний. Предусматривает следующие основные изменения налоговой нагрузки бизнеса в сфере информационных технологий:

Налоги для штатных работников . IT-специалисты будут платить меньший налог на доход (НДФЛ) – по ставке 5%, а не до ныне действующей 18% при годовом доходе до 240 тысяч евро. Единый социальный взнос (ЕСВ) и военный сбор останутся прежними – 22% от минималки и 1,5% соответственно.

Корпоративный налог . Резиденты режима могут сами выбирать, платить налог на выведенный капитал (ННВК) по ставке 9% или же налог на прибыль в размере 18%.

При этом Дія City позволяет резидентам сотрудничать с ФЛП до 2024 года. После этого компании должны перейти на GIG-контракт ы или трудовые контракты. Расходы на ФЛП не могут превышать 50% в 2024 году и 20% в 2025 году.

Что такое GIG-контракт Формат трудовых отношений, подразумевающий краткосрочные контракты или неформальные трудовые договоренности работодателя и работника.

Бизнесы, работающие на общей системе налогообложения и имеющие годовой доход не более 40 миллионов гривен , могут сотрудничать с ФЛП и после 2024 года.

Мы инвестируем в страну продуктовых компаний и стартапов. Благодаря Дія City доля IT в ВВП нашего государства вырастет с 4 до 10%, а доходы отрасли – до 16,5 миллиарда долларов. Это позволит Украине стать крупнейшим IT-хабом Европы,

– заявил на презентации президент Украины Владимир Зеленский.

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Кто может стать резидентом

Резидентами Дія City могут стать :

компании-разработчики программного обеспечения;

создатели компьютерных игр;

компании смежных сфер деятельности (например, робототехника или кибербезопасность).

В планах Минцифры – со временем расширить список допустимых для резидентства сфер деятельности IT-компаний.

При этом потенциальные заявители на резидентство должны отвечать следующим требованиям :

работать в IT-индустрии Украины;

иметь команду из не менее 9 работников;

платить сотрудникам не меньше 1 200 евро в месяц (стартапы, как отдельная категория, могут платить зарплаты ниже в течение года с момента регистрации резидентства).

Revolut становится первым резидентом Дія City сегодня,

– заявил на Diia Summit Дмитрий Стрельчук, операционный менеджер британского финтех стартапа Revolut.

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Как стать резидентом Дія City

Для того чтобы стать резидентом спецрежима, нужно зарегистрироваться на официальном вебсайте Дії или отправить документы на электронную почту Минцифры. Отправлять нужно только те документы, которых нет в государственных реестрах и которые могут быть подписаны электронной цифровой подписью.

Регистрационная форма заявителя на резидентство похожа на форму регистрации юридического лица. Она состоит из трех блоков, а скачать ее можно на сайте Верховной Рады.